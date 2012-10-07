  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۶

صابری با مهر عنوان کرد:

برنامه ریزی برای رفع مشکلات معدنکاران شرق گلستان

آزادشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس گفت: مشکلات معدنکاران به دلیل اختلاف بین شرکت ذغال سنگ شمال شرق با البرز شرقی است که برای رفع آن برنامه ریزی و از شرکت خواسته شد مشکل را رفع کند.

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین قرار بود جلسه ای در تهران برگزار و نتایج آن به فرمانداری آزادشهر اعلام شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این جلسه ای با مدیرکل صنعت و معدن استان و با حضور فرمانداران آزادشهر و رامیان و مسئولان بخش کار برگزار شد تا موانع موجود بررسی شود.

وی عنوان کرد: در این جلسه به این نتیجه رسیدم که برای ارتقای مسائل اشتغال اداره کار یک برنامه چهارساله را ارائه دهد و شرکت البرز شرقی نیز برنامه ای در دستور کار دارد.

صابری گفت: برنامه ما این است که این کار توسط یک شرکت خصوصی صورت گیرد تا شرایط مطلوب برای این کار انجام شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان گفت: انشاء الله با برنامه ریزیهای صورت گرفته مشکل معدنکاران استان رفع شود.
 

