برنامه ریزی برای رفع مشکلات معدنکاران شرق گلستان

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین قرار بود جلسه ای در تهران برگزار و نتایج آن به فرمانداری آزادشهر اعلام شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این جلسه ای با مدیرکل صنعت و معدن استان و با حضور فرمانداران آزادشهر و رامیان و مسئولان بخش کار برگزار شد تا موانع موجود بررسی شود.

وی عنوان کرد: در این جلسه به این نتیجه رسیدم که برای ارتقای مسائل اشتغال اداره کار یک برنامه چهارساله را ارائه دهد و شرکت البرز شرقی نیز برنامه ای در دستور کار دارد.

صابری گفت: برنامه ما این است که این کار توسط یک شرکت خصوصی صورت گیرد تا شرایط مطلوب برای این کار انجام شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان گفت: انشاء الله با برنامه ریزیهای صورت گرفته مشکل معدنکاران استان رفع شود.

