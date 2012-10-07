به گزارش خبرگزاری مهر، "توماس لایرن فریدمن" یک خبرنگار، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی در گفتگو با روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" با اشاره به اختلافات بین احزاب آمریکایی بر سر بودجه نوشت ما فردای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا با یک مانع بزرگ بر سر بودجه مواجه هستیم.

وی افزود: از آنجایی که تا به حال یک مبارزه انتخاباتی بد، تلخ و انزجار آورو افتضاح در آمریکا جریان داشته است نامزدی که شکست بخورد بسیار عصبانی خواهد شد. درست در زمانی که ما آمریکاییها باید دست به دست هم بدهیم تا مشترکا مانعی را که بر سر راه بودجه آمریکا ایجاد شده است را برداریم، هر دو حزب سیاسی در این کشور با خصومت و دشمنیهای بیشتر بیش از پیش از هم فاصله می گیرند. من واقعا نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد.

نویسنده در ادامه به مقایسه غرب با چین پرداخته و نوشت: آنچه که امروز چین را از غرب متفاوت ساخته این است که چینی ها می توانند پروژه های بزرگ و سخت را مشترکا پیش ببرند. دلیل اینکه چرا انسانها در آمریکا امروزه با حسرت به چین نگاه می کنند این حقیقت است که ما نمی توانیم چنین شرایطی را در آمریکا ایجاد کنیم.

وی افزود: آمریکاییها مطمئنا سیستم سیاسی چین را نمی خواهند، اما ما در چین چیزهایی را می بینیم که در آمریکا جای خالی اش احساس می شود. ما در حال حاضر یک مرحله معینی را پشت سر می گذاریم. من چیزی به غیر از این نمی توانم بگویم که جمهوریخواهان آمریکایی دیوانه شده اند. جمهوریخواهان بسیار راستگرا شده اند در حالی که دموکراتها به چپ گرایی روی آورده اند.

این نویسنده آمریکایی در ادامه خاطر نشان کرد: تنها راهی که آمریکا می تواند پیشرفت کند این است که چپ گراها و راست گراها همدیگر را بیابند. اما این امر حالا دیگر اتفاق نخواهد افتاد. من فکر می کنم این خوب است که این انتخابات برای جمهوریخواهان به درس عبرت درستی تبدیل شود. جمهوریخواهان به یک شروع جدید فوری نیاز دارند.

"فریدمن" در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بحران دموکراسی در غرب اظهار داشت که دولتهای اروپایی و آمریکایی هنوز با واقعیات جدید خو نگرفته اند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به بر شمردن نکات مهم برای موفقیت آمریکا پرداخته و اظهار داشت: ما به بهترین تحصیلات ممکن برای جوانانمان نیاز داریم، ما به بهترین تکنولوژیهای روز دنیا و بهترین زیر ساختهای ممکن نیاز داریم، ما به بهترین سیاستهای ممکن درباره مهاجران نیاز داریم تا بتوانیم استعدادهای جهانی را شناسایی کنیم. همچنین ما به بهترین قاعده و قانونها نیاز داریم تا بتوانیم از آمادگی ریسک کردن حمایت کنیم، اما همزمان باید از بی پروایی و بی باکی جلوگیری کنیم.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه آمریکا از این راههای موفقیت بسیار دور شده است خاطر نشان کرد: ما دقیقا باید به این مسیرها برگردیم. این یک چالش بزرگ برای رهبران سیاسی آمریکاست. من امیدوار بودم که که اوباما موثرتر عمل کند اما متاسفانه این طور نبود.

