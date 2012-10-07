به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شنبه شب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران که به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایایی طبیعی برگزار شد، اظهار داشت: زمانی بلایا به بحران تبدیل می‌شود که پیشگیری وجود نداشته باشد.

وی تجهیزات و نیروهای تجهیز شده در استان اصفهان را جانشین مدیریت بحران تهران عنوان و گفت: اصفهان توانمندی خوبی از لحاظ دانش و تخصص امدادی دارد.

استاندار اصفهان همچنین از توزیع 20 میلیارد تومانی تجهیزات در بخش‌های مختلف امداد خبر داد و افزود: همه این هزینه‌ها برای آمادگی بیشتر در مقابل حوادث واقعی است.

استاندار اصفهان آمایش سرزمین و توازن بین این عناصر را بسیار با اهمیت دانست،گفت:انسان، محیط پیرامون و حفاظت آن از موارد آمایش سرزمین هستند.

وی طرح جامع ایمنی شهرها را در دستور کار استانداری دانست و تصریح کرد: در طرح‌های مشارکتی آمایش مشارکت فعال داشته باشید که پیشگیری بهتر از درمان است.

استاندار تصریح کرد: برگزاری چنین مانوری در طول این ایام در استان برای نخستین بار در تاریخ ایران اتفاق افتاد.

وی به مهار کردن آتش در حادثه دو شب پیش در اصفهان اشاره کرد و افزود: آتش نشانان با کنترل حریق مانع سرایت آتش به منازل هم جوار شدند.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: در هفته کاهش بلایای طبیعی تدبیر راهبری، مشارکت مردمی و کاهش خطر پذیری است که حکایت از مقابله با بحران با حضور مردم دارد.