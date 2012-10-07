به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان که خود را برای حضور در جام جهانی 2012 آماده می‌کند، پیش از شرکت در این مسابقات طی دیداری دوستانه به مصاف استرالیا می‌رود.

براساس این گزارش، دیدار دوستانه ایران مقابل استرالیا در تاریخ 30 اکتبر 2012 (9 آبان ماه 1391) در تایلند و بدون تماشاگر برگزار می‌شود.

به دنبال انصراف اوکراین از رویارویی با تیم ملی فوتسال کشورمان از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال مذاکراتی با تیم‌های مختلف انجام شده است تا مقدمات برگزاری دیدارهای تدارکاتی فراهم آید. توافق برای برگزاری بازی با استرالیا اقدامی در این راستاست.

تیم ملی فوتسال کشورمان خود را برای حضور در جام جهانی آماده می‌کند که از 11 تا 28 آبان ماه سال جاری در بانکوک برگزار می‌شود.