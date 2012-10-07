به گزارش خبرنگار مهر؛ شب گذشته و در برنامه‌ای که سراسر بی‌نظمی بود، از برگزیدگان جشنواره بسم‌الله تقدیر و از کتاب رنگ و نی نیز پرده‌برداری شد. کتابی که هرکسی در سالن آن را طلب می‌کرد می‌توانست چندتایی بردارد.



مراسم اختتامیه نهمین جشنواره هنری بسم الله با حضور هنرمندان خوشنویسی ازجمله، غلامحسین امیرخانی، محمد سلحشور، یدالله کابلی، رسول مرادی و محمد حیدری در تالار ایوان شمس برگزار شد.



در ابتدای این برنامه که حضور خوشنویسان عضو انجمن خوشنویسی در آن مشهود بود، غلامحسین امیرخانی؛ مدیر انجمن روی صحنه رفت و گفت: در دوره‌های قبلی زندگی هنر خوشنویسی رسانه‌ها نیودند و بنابراین اساس موقعیت و ارتباط هنرمندان با هم به صورت محفلی بود که بسیار هم ارزشمند و در عین حال پربار هم بود و البته آسیب‌های خود را نیز داشت.

وی در بخشی از صحبت‌هایش از نقد به عنوان یک راهکار مهم برای روشنگری بیشتر مسائل هنری یاد کرد ولی بیشتر منتقدان ایرانی را انسان‌هایی نامید که سواد انچنانی و البته بینش کافی ندارند.



وی ادامه داد: ما در دوره گذار هستیم و این دوره گذار متلاطم است. دوره ما دوره گذار از یک جریان جاری در هنر است. خود من بارها زا زبان اساتید خود شنیدم که می‌گفتند آنها خورشید هستند و تمام خوشنویسان دیگر ستاره. البته این حرف آنها از روی خودخواهی و خامی نبود بلکه از روی صدق این حرف را می‌زدند.

امیرخانی بیان کرد: نقادان هنر نگاهی موشکافانه دارند کهعموم مردم متصل به این نگاه می‌شوند. یک نقاد خوب باید مشرف به همه چیز باشد و اطلاعاتی که از دید هنرمند و بازدیدکننده عادی جا می‌ماند را به گوش همه برساند. جامعه مشتاق نقد و نظر می‌شود اگر شرایط درست باشد و همه به انتظار سخن سنجیده نقاد خواهند بود تا بیشتر بیاموزند.

این هنرمند خوشنویس در مورد نقد درایران توضیح داد: حالتی در ایران است که همه از نقد گریزان هستند زیرا قلم‌به دستان آنچنان که باید و شاید پخته نیستند و ذهنشان از قبل شکل نگرفته است.

وی به فضای دولتی هنر نیز خرده گرفت و گفت: وقتی که یک برنامه کلان و راهبردی از طرف دولت برای تعیین جایگاه هنر تنظیم می‌شود،‌ اصحاب هنر باید جایگاهی داشته باشند که روز به روز پویاتر شوند.



وی به تعریف دوباره از انجمن خوشنویسان پرداخت و گفت: با تلاش انجمن خوشنویسان ایران از سال های ابتدای تاسیس این انجمن شاهد پیشرفت های زیادی در هنر خوشنویسی بوده ایم. بسترسازی های مهمی در راستای آموزش صحیح این هنر سنتی از طریق انجمن خوشنویسان ایران صورت گرفته است.

امیرخانی خاطرنشان کرد: امیدواریم بسترسازی های مناسبی درجهت ایجاد جایگاه ویژه ای برای هنر سنتی در جهان صورت گیرد.



در بخشی از این برنامه نیز کاوه تیموری خوشنویس و پژوهشگر گفت: برخی هنرها گسست تاریخی دارند،‌اما خوشنویسی این تسلسل تاریخی را دارند و محقق خط منظومه‌ای دارد که آغاز تا انجام خوشنویسی را مطالعه کند.



وی افزود: خوشبختانه این ذخیره ارزشمند معنوی کارکرد تربیتی هم دارد و می‌توان از هنر خوشنویسی و خوشنویسان به عنوان خرده فرهنگ یاد کرد.



وی بیان کرد: از خوشنویسی به عنوان پل تفاهم برای پیوند با ادبیات یاد کرد و گفت: این کارکرد تربیتی سرمایه است چرا که از دریچه آن به باغ سرسبز ادبیات فارسی راه پیدا می‌کنیم و فرزندان ما با ابزار ساده قلم و مرکب به ادبیات پربار گذشته خود سوق می‌دهیم.



وی بیان کرد: روزگاری رهروان نقاشیخط استثناء به قاعده بودند اما در یکی از نمایشگاه‌هایی که به تازگی برگزار شده بود، بیش از 50 هنرمند خوشنویسی در این زمینه کار کرده بودند.



یدالله کابلی دیگر سخنران این مراسم بود که گفت: به دلیل وجود مشکلات اقتصادی بسیاری از هنرمندان کشورمان به ویژه خوشنویسان به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند و این بسیار دردناک و تأسف بار است.

وی افزود: هنر خوشنویسی هنری قدسی و معنوی است که دستاوردش در تمام موزه‌های مطرح و بزرگ دنیا می‌درخشد و زیبنده آنهاست. خوشنویسی یک هنر ملی است که از هویت و ریشه‌‌های سرزمین ماست.

کابلی به هنرمندانی که به نقاشیخط روی آورده‌اند تاخت و گفت که اصولا نقاشیخط را هنر آنچنان ریشه‌داری نمی‌داند. وی گفت: من به شدت با نقاشیخط مخالفم به این دلیل که بهاعث بی‌مهری به اصالت و ریشه‌های خوشنویسی شده است.

در این مراسم محمدرضا کمره ای؛ رییس نهمین جشنواره هنری بسم الله ضمن گلایه از مسئولین فرهنگی و هنری که هیچ یک در اختتامیه این جشنواره حضور نداشتند، گفت: علی رغم آنکه برای هر یک از مسئولین فرهنگی و هنری دعوتنامه این جشنواره را فرستادیم اما متأسفانه به دلیل آنکه آن ها دل مشغولی های دیگری داشتند در این رویداد بین المللی حضور ندارند.

وی تصریح کرد: با بی مهری که از سوی مسئولین نسبت به هنر خوشنویسی صورت می‌گیرد متأسفانه این هنر در حال از بین رفتن است.



حاشیه‌های مراسم:

ــ کمره ای؛ رییس نهمین جشنواره هنری بسم الله که پیش از این و در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر از حضور خوشنویسانی چون خروش و مشعشعی و سای اساتیدی که با انجمن مشکل دارند در این برنامه خبر داده بود که هیچکدام به این برنامه نیامدند.



ــ در این مراسم از هنرمندان شرکت کننده در این مراسم با اهدای یک کتاب رنگ و نی که به نوعی کاتالوگ جشنواره نیز بود، تقدیر شد.

_ برای اهدای جوایز به تقدیرشدگان بیش از 15 نفر به روی سن رفته بودند که دست دادن با آنها حداقل چندین دقیقه طول می‌کشید.

ــ برگزیدگان جشنواره بسم‌الله نیز با دریافت مبالغی مانند 300 هزار تومان و 200 هزار تومان تقدیر شدند.