ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان/ حضور پررنگ فعالان ضد جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که با وجود تهدید حملات انفجاری طالبان هزاران نفر از مردم پاکستان به فعالان ضد جنگ آمریکایی پیوسته و در اعتراض به حملات هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده به طرف مناطق قبیله نشین راهپیمایی کردند.

این تظاهرات که روز گذشته از اسلام آباد آغاز شد، تا مناطق قبیله نشین در جنوب غرب پاکستان همچنان ادامه داشت.

در حالی که آمریکا از حملات هواپیماهای بدون سرنشین خود با هدف نابودی القاعده یاد می کند، پاکستانی ها این حملات را ناقض حاکمیت کشورش می دانند.

"عمران خان" ستاره سابق کریکت پاکستان که این تظاهرات را سازماندهی کرده بود، در یک سخنرانی تلویزیونی ضمن تشکر از طرفداران و گروه صلح طلب آمریکایی گفت : این افراد موفق شدند تا پیام خود را در ارتباط با حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به جهانیان ارسال کنند.

رسانه های پاکستانی همچنین نوارهای ویدئویی را بر وب سایت خود قرار دادند که در آن صدها پلیس ضدشورش در خیابانها مستقر شده و مانع پیشروی تظاهرات کنندگان به سوی وزیرستان جنوبی شدند.

عمران خان همچنین در گفتگو با شبکه تلویزیونی دنیا اعلام کرد تظاهرات دیگری در دره اسماعیل خان برگزار می شود و با رهبران حزب در این باره گفتگو می کنم.

وی افزود: برای برقراری صلح و ثبات در پاکستان اینجا گردهم آمدیم و نمی خواهم زندگی فعالان صلح طلب آمریکایی را در معرض خطر قرار دهم.

گروه صلح طلب آمریکایی متشکل از 40 نفر در اعتراض به حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان به اسلام آباد آمدند و با خانواده قربانیان، وکلا، سیاستمداران پاکستانی و مقامات آمریکایی و دانشگاهیان دیدار می کنند.

صلح طلبان آمریکایی روز هفتم اکتبر با هدف ارتقای سطح روابط واشنگتن-اسلام آباد به پاکستان رفته و به هزاران معترض پاکستانی از جمله سیاستمداران در وزیرستان جنوبی پیوستند.