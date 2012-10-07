به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح اصلاح ماده 44 و 45 قانون بودجه 91 در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرار گرفت.

براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف خواهد شد.

نمایندگان مجلس با 179 رای موافق، 17 رای مخالف، 20 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس هشتم در سخنانی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: ما ناچاریم و در شرایطی هستیم که با رویکرد سودمندانه اما با تلخی تمام اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف کنیم زیرا معلوم نیست که اجرای این قانون چه سرنوشتی داشته باشد و آثار آن چه باشد.

وی گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید در شرایط آرام اقتصادی اجرا شود نه شرایطی که نرخ تورم و قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و مردم به جهت افزایش نرخ ارز و مسایل اقتصادی به شدت نگران هستند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: این قانون را در شرایطی که دولت فقط به فکر پرداخت پول بیشتر بدون آنکه درآمدش متناسب با آن باشد اجرا کرد و به ظاهر لبخندی بر لب‌ها جاری کرد که در پی آن سهم مهلکی پدید آید و کام همه را تلخ کند.

به گفته وی در صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف می‌شود به این معنی که دولت نمی‌تواند قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و از منابعی خارج از منابع مشخص شده برای هدفمندی یارانه‌ها هزینه کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این طرح مانع اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول و آنچه تا کنون انجام شده است نخواهد بود بلکه دولت می‌تواند آنچه را که تا امروز انجام داده است ادامه دهد.