به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری با تاکید براینکه این آئین‌ نامه برای صیانت از ذخایر معدنی تجدید ناپذیر، تامین حقوق متقابل دولت و بخش خصوصی و انتخاب بهره‌ بردار اصلح در حال تدوین است،‌ تصریح کرد: آئین نامه مزایده معادن متناسب با نحوه بهره ‌برداری از معادن و متفاوت از شرایط گذشته خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخش معدن به دلیل انفال بودن و تفاوت با سایر فعالیت‌ها اقتصادی، طبق قانون معادن و آئین ‌نامه اجرایی آن واگذار می‌ شوند، گفت: برای اینکه حق دولت و بخش خصوصی در واگذاری معادن تضییع نشود،‌ اقدام به تدوین فصلی مستقل در خصوص نحوه برگزاری مزایده بخش معدن در آئین نامه اجرایی قانون معادن کرده‌ایم که شاکله اصلی آن شفاف سازی هرچه بیشتر نحوه‌ برگزاری مزایده این بخش است.

جعفری ادامه داد: اگرچه آئین نامه برگزاری مزایده بخش معدن به صورت اختصاصی برای این بخش تدوین شده،‌ اما بدون تردید نقاط مشترکی نیز با قوانین موجود خواهد داشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: در شرایط جدید تا حد امکان رانت اطلاعاتی از میان می‌رود و واگذاری معادن به طریق مزایده در این بخش به صورت کاملا شفاف برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاوه براین برای اکتشاف ذخایر معدنی تمامی افراد می توانند یک محدوده به نام خود ثبت کنند. البته ناگفته نماند که گرفتن پروانه اکتشاف و انجام عملیات بهره‌برداری مستلزم دارا بودن صلاحیت فنی و مالی است.

معاون معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش آخرین وضعیت تدوین آئین نامه اجرایی قانون معادن اشاره کرد و گفت: تاکنون طی 70 جلسه، برای تدوین این آئین نامه انجام شده است و در جلسات آن حداقل 15تن از کارشناسان برجسته بخش معدن با تعامل نمایندگان نهادهای اثرگذار در این بخش از جمله بخش خصوصی حضور داشته اند.

جعفری ادامه داد: کار تدوین آئین نامه اجرایی قانون جدید معادن از زمستان سال گذشته در غالب 3 کارگروه تنظیم پیش نویس، کارگروه تخصصی و کارگروه تلفیق،‌ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه به برخی بخش‌های آئین نامه اشاره کرد و گفت: بخش اکتشاف، بهره ‌برداری، مزایده، فرآوری، شورای عالی معادن، مقررات عمومی و نظارت از جمله فصولی هستند که آیین نامه اجرایی قانون معادن را تشکیل می‌دهند.

جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد: آئین نامه اجرایی قانون معادن اوایل پاییز نهایی شده و برای تصویب به هیئت وزیران فرستاده شود.

بنا براین گزارش، براساس ماده 9 قانون جدید معادن، بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنا کاشفان، فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران هستند، انتخاب می شوند.