به گزارش خبرگزاری مهر،سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل در جلسه معاونت فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن بیان تاریخچه‌ای از تشکیل سازمان پدافند غیر عامل گفت: مسئولیت پدافند غیرعامل در قبل از جنگ را نیروی پایداری که قسمتی از ساختار بسیج بود به عهده داشت و با پیوستن بسیج به نیروهای مسلح، این ماموریت بین نیروهای مسلح و دولت باقی ماند در طول جنگ رییس محترم ستاد فرماندهی کل قوا به عنوان معاون رییس جمهور و رئیس ستاد پشتیبانی جنگ مباحث مربوط به پدافند غیرعامل را پیگیری می‌کردند بعد از جنگ نیز در مقطعی تا سال 82 این مسئولیت به سه سازمان؛ دبیرخانه شورای ملی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و قرارگاه پدافند هوایی و فرمانده کل ارتش واگذار شد و سرانجام در سال 82 با عنایت به نظر مقام معظم رهبری و ارزیابی ستاد کل نیرو مسلح، پدافند غیر عامل به طور مستقل آغاز به کار کرد.

وی گفت: سیاست‌های کلی پدافند غیر عامل در اسفند سال 1389 ابتدا در مجمع و سپس توسط فرماندهی معظم کل قوا تصویب و ابلاغ شد که در بند اول سیاست‌های کلی نظام آمده است؛ کلیه اقدامات و تدابیری که بدون استفاده از سلاح انجام می‌گیرد و موجب کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری ملی، تصحیح مدیریت بحران و تداوم کارهای ضروری می‌شود را پدافند غیرعامل می‌نامند که این تعریف حوزه جدیدی را در مبحث پدافند غیر عامل باز کرده است .

جلالی با تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: ما در واقع با تمام دستگاه‌های اجرایی ارتباط برقرار می‌کنیم در آیین‌نامه‌ای که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است تمام دستگاه اجرایی موظف هستند دبیرخانه‌ای را برای تسهیل ارتباط خود با این سازمان داشته باشند و طبق تفاهم‌نامه‌هایی که با دستگاه‌های اجرایی انجام گرفته است مصوب شده تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ارتباط سازنده و مثبتی با این سازمان برقرار کنند. این تفاهم‌نامه‌ها طبق اولویت در تمام دستگاه‌های اجرایی در بازه زمانی حدودا 2 ساله صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان پدافند غیرعامل گفت: یکی از برنامه‌های ما، مقابله با تهدیدات سخت است که شامل مستحکم سازی بخش های اجرایی کشور، ساخت پناهگاه‌ها و امثال آن است که در این زمینه پروژه‌های مهمی در بخش مخابرات، صدا و سیما، هسته‌ای به انجام رسیده است، از جمله این پروژه‌ها مجموعه موازی غنی‌سازی فردو است که از شاهکارهای پدافند غیر عامل است.

جلالی دیگر اقدامات سازمان را ایجاد حوزه علمی و دانشگاهی، ایجاد قرار گاه پرتویی (حوزه نشت و حملات هسته‌ای)، قراگاه زیستی و قرار گاه پدافند سایبری که بخشی از اقدامات مهم و گسترده سازمان پدافند غیر عامل است را بر شمرد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل آموزش محوری را از اصول مهم سازمان برشمرد و افزود: ما برنامه 5 ساله پدافند غیر عامل را در تمام دستگاه‌های اجرایی با دستور سلسله مراتب به تصویب رسانده و هم اکنون این برنامه‌ها قابل اجرا خواهند بود . تلاش ما این است که در مباحث سیاسی دستگاه‌های اجرایی وارد نشده و بارویکرد حفظ منافع ملی برنامه‌ها را پیش ببریم.