به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "آویگدور لیبرمن" در روزهای گذشته با "بنیامین نتانیاهو" دیدار و با وی در مورد موضوعات مهمی چون بودجه و انتخابات زودهنگام گفتگو کرده است.

گفته می شود اگرنتانیاهو نتواند با احزاب حاضر در کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی در خصوص بودجه سال آینده این رژیم به توافق برسد، اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد کرد.

با مطرح شدن بحث انتخابات زودهنگام پارلمانی در اسرائیل، آویگدور لیبرمن وزیرخارجه اسرائیل و رهبر حزب راستگرای "ایزرائیل بیت نیو" گفته که چنین انتخاباتی باید هر چه زودتر برگزار شود.

لیبرمن که در سه سال و نیم اخیر پست وزارت خارجه را در کابینه نتانیاهو در دست داشته، در دیدار اخیر خود با نخست وزیر استدلال کرده است که برگزاری انتخابات زود هنگام مانع از آسیب رسیدن به دستاوردهای اقتصادی و امنیتی کابینه کنونی خواهد شد.

بحث برگزاری انتخابات زودهنگام در اسرائیل از نیمه ماه سپتامبر مطرح شده است. نظرسنجی افکار عمومی اسرائیل که نشان می دهد حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو برنده قطعی انتخابات بعدی خواهد بود و او بار دیگر تشکیل دهنده کابینه خواهد بود.

از همین رو این موارد نتانیاهو را به رفتن به سوی انتخابات برای ساکت کردن مخالفان خود که با بودجه نظامی و گزینه نظامی یک جانبه علیه ایران مخالف هستند، تشویق کرده است.

نتانیاهو در روزهای گذشته با هدف تعیین تاریخ انتخابات زودهنگام، دیدارهایی را با سران احزاب مختلف آغاز کرده است؛ در همین راستا، وی آویگدور لیبرمن را به منزل شخصی خود در بیت المقدس فراخواند.

لیبرمن پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: هیچ دلیلی برای صبر کردن وجود ندارد و می توان هر چه زودتر انتخابات را برگزار کرد.

علاوه بر لیبرمن، "رئوبن ریبلین" رئیس دوره کنونی کنیست نیز که از اعضای حزب لیکود است، روز پنجشنبه، سیزدهم مهر، گفت: در نخستین ساعات از سرگیری کار مجلس (پس از تعطیلات اعیاد پاییزه یهودیان) می توان سریعاً این دوره پارلمانی را منحل کرد و به سوی انتخابات پیش رفت.

ریبلین اضافه کرد: تردیدی نیست که سرنوشت سیاسی رقم می خورد و همه احزاب برای انتخابات آماده می شوند و چه بهتر که ما نیز از آن استقبال کرده و این کار را هفته ها طول ندهیم.

رئیس کنیست پنجشنبه در دیدار با زئو الکین رییس فراکسیون احزاب همپیمان با نتانیاهو، به او گفت نخواهد گذاشت که در روزهایی که تا انحلال دولت باقی است، کسی از نمایندگان کنیست بخواهد طرحی را برای مبدل شدن به قانون به رای گیری مجلس بگذارد.

نخست وزیر اسرائیل پس از آن برای انتخابات زودهنگام مصمم شد که ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل در سفری رسمی به آمریکا دیدارهایی با مقامات آمریکایی و نیز با نیروهای اپوزیسیون اسرائیلی در شیکاگو و نیویورک انجام دهد.

نتانیاهو هفته گذشته ایهود باراک را عامل عمیق ترشدن اختلافات میان خود با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر سر راهکار مقابله با برنامه هسته ای ایران معرفی کرد؛ اتهامی که ایهود باراک به آن پاسخ آشکار داد و چهارشنبه گذشته در یک بیانیه رسمی گفت که او تنها تلاش کرده است همکاری های اسرائیل و آمریکا را بر سر ایران تقویت کند.

کابینه فعلی اسرائیل از اول آوریل سال ۲۰۰۹ بر سر کار بوده است. این کابینه می تواند بیش از پنج سال و نیم در قدرت بماند (تا اکتبر ۲۰۱۴) زیرا انتخاباتی که موجب روی کار آمدن نتانیاهو شده بود، یک سال و نیم زودتر انجام شده بود (به جای اکتبر ۲۰۱۰ در فوریه ۲۰۰۹ انتخابات صورت گرفته بود).

لیکود که حزب حاکم است در آن انتخابات ۲۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی را بدست آورد که یک کرسی از حزب کادیما به رهبری زیپی لیونی کمتر بود اما چون حمایت لازم سایر احزاب از نخست وزیری لیونی بدست نیامد و او نیز حاضر به تقسیم قدرت با لیکود نبود، بنیامین نتانیاهو با تشکیل ائتلافی از احزاب راستگرا و مذهبی، برای دومین بار در عمر خود به مقام نخست وزیری رسید.