فعاليت هاي هسته اي ايران در دستور كار سفر وليعهد عربستان به پاريس قراردارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جان باتيست ماتبي سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران گفت : ما به زودي باب مذاكرات درزمينه مسائل منطقه اي وبين المللي بويژه اوضاع لبنان، خاورميانه (درگيري فلسطيني -اسراييلي) ، عراق به علاوه فعاليت هاي هسته اي ايران را خواهيم داشت .

به گفته سخنگو، اين مذاكرات همچنين شامل روابط ميان عربستان و فرانسه در زمينه توليد نفت ومسائل سياسي، نظامي، غير نظامي و اقتصادي مي شود.

برحسب اعلام سخنگوي وزارت خارجه فرانسه، قرار است فردا چهارشنبه ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه درميهماني كه به افتخار وليعهد عربستان ترتيب داده شده است با وي ديدار كند اما عبدالعزيز روز پنجشنبه با رجال سياسي بر سر يك ميز كار ديدار مي كند.



ماتيي درپاسخ به سوال يكي ازخبرنگاران گفت : فرانسه همچنان از ابتكارعمل صلح كشورهاي عربي كه دركنفرانس اتحاديه عرب در سال 2002 مورد موافقت وزيران خارجه قرار گرفت، حمايت مي كند.

رژيم صهيونيستي ابتكار عمل صلح كشورهاي عربي را رد كرده است .

طرح صلح كشورهاي عربي برعادي سازي رابطه تمام كشورهاي عرب با اسراييل درمقابل عقب نشيني اين رژيم ازتمام اراضي اشغالي فلسطيني تاكيد مي كند.



اين طرح همچنين برضرورت تشكيل دولت مستقل فلسطين و بازگشت پناهندگان و آوارگان فلسطيني به خانه و كاشانه خود تاكيد مي كند.