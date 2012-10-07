به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی بیغش افزود: کار گروهی به منظور هدایت صنایع آلاینده به خارج از شهر تشکیل و کار خود را رسماً آغاز خواهد کرد.

وی با برشمردن اهمیت سلامت شهروندان، اظهار داشت: دستور لازم برای سرعت بخشیدن به خروج صنایع آلاینده از شهر بجنورد صادر شده است.

احمدی بیغش تصریح کرد: این اقدام، از میزان اهمیت تولید، صنعت و سرمایه گذاری در استان نخواهد کاست.

وی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی موظف شده است تا نسبت به شناسایی صنایع آلاینده به ویژه سنگ شکن‌ها اقدام کند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید راهکارهای مناسب را برای انتقال صنایع آلاینده به خارج از شهر سریعا ارائه دهد.

استاندار خراسان شمالی خواستار پیگیری مجدانه دستگاه‌های عضو کارگروه شد و تاکید کرد: تا پایان امسال نباید هیچ صنعت آلاینده‌ای در سطح شهر مشغول فعالیت باشد.

برپایه این خبر، به دستور احمدی بیغش تیمی متشکل از کارشناسان خبره دستگاه‌های مربوطه به منظور شناسایی مکانی مناسب برای استقرار معادن آلاینده تشکیل شده است.