رقابت بدمینتون بازان یزدی در مسابقات قهرمانی کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بدمینتون بزرگسالان کشور از امروز 16 مهرماه با حضور 24 تیم از استان های سراسر کشور به میزبانی استان زنجان آغاز شده است.



مراسم قرعه کشی این رقابت ها برگزار شد که بر این اساس تیم ها در هشت گروه سه تیمی به رقابت می پردازند.



تیم یزد هم با تیم های همدان و توابع تهران هم گروه شد.



با انجام بازی های مقدماتی از هر گروه دو تیم به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.



برگزاری مسابقات تنیس روی میز نونهالان و جوانان بانوان شهرستان بافق به مناسبت هفته دفاع مقدس



یک دوره مسابقات تنیس روی میز بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان بافق برگزار شد.



این رقابت ها به مناسبت هفته دفاع مقدس در دو رده سنی نونهالان و جوانان و به میزبانی شرکت سنگ آهن مرکزی برگزار شد.



در پایان این دوره از مسابقات و در رده سنی نونهالان پس از انجام مسابقات دوره ای عارفه السادات حسینی مقام اول را کسب نمود و رضیه کارگران موفق به کسب مقام دوم شد و انسیه کریمی و مینا زعیمیان به طور مشترک سوم شدند .



در رده سنی جوانان هم فاطمه گلنار بر سکوی قهرمانی ایستاد و اکرم فتاحی مقام دوم را کسب کرد و مطهره ناظمی و حمیده حبیبیان برسکوی سوم ایستادند.



مسابقات تیراندازی بانوان شهرستان اردکان به مناسبت هفته دفاع مقدس



به مناسبت هفته دفاع مقدس یکدوره مسابقه تیراندازی بانوان در شهرستان اردکان برگزار شد.



مسابقات تیراندازی بانوان شهرستان اردکان به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور 50 نفر در محل سالن تیراندازی بسیج این شهرستان برگزارو نفرات برتر معرفی شدند.



در این رقابت ها معصومه نعمتی، طاهره طالبیان، مرضیه مروتی، زهرا بیگم میرشمسی و مریم طالبیان عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.