امیر جعفری به "ترن" پیوست/آغاز هفته هنر استان مازندارن

امیر جعفری نیز به جمع بازیگران نمایش "ترن" به نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی نیما دهقان پیوست. در این نمایش نزدیک به 20 بازیگر حضور دارند که از میان آنها می‌توان به مهراوه شریفی‌نیا، حسین پاکدل، شهرام حقیقت‌دوست، فرزین صابونی، نیما رئیسی، علیرضا محمدی، الهام کردا و سینا رازانی اشاره کرد.

همچنین در این اثر دفاع مقدسی، منوچهر شجاع به عنوان طراح صحنه، گلناز گلشن به عنوان طراح لباس با نیما دهقان همکاری می‌کنند. ساخت موسیقی این نمایش برعهده فرشاد فزونی است. نمایش "ترن"درباره 10 سرباز گمنامی است که جز شهدای گمنام بوده و با یافتن پیکر آنان قرار است تا آن‌ها را دفن کنند که در این میان اتفاقاتی می‌افتد...دهقان به همراه گروهش از هفته آخر شهریور ماه تمرینات رسمی خود را هر روز در پلاتوی شماره یک تئاترشهر آغاز کرده است.

نیما دهقان و حمیدرضا آذرنگ در نمایش"خنکای ختم خاطره" نیز همکاری داشتند که این نمایش توانست در زمان اجرای عمومی خود نظر بسیاری از منتقدان تئاتر و تماشاگران نمایش را به خود جلب کند. همچنین نمایش"خنکای ختم خاطره" در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان نمایش برتر انتخاب شد.

"ترن" به نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی نیما دهقان و تهیه‌کنندگی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس نیمه دوم سال و از تاریخ 14 آبان ماه در تالار اصلی تئاترشهر اجرا می‌شود.



شاه آبادی: تا پایان دولت دهم هفته هنر همه استان ها را برگزار می کنیم

هفته هنر استان مازندارن با حضور سیدمحمدحسینی، حمید شاه آبادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مازندران، داود رشیدی، عبدالحسین مختاباد، علی عمرانی و جمعی دیگر از مدیران معاونت هنری و هنرمندان مازندرانی شامگاه روز گذشته با استقبال بسیار خوب مردم در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در ابتدا اجرای برنامه سُرنا نوازی به همراه کاروان شادمانه "برکت و شکر" از محوطه بیرونی فرهنگسرا تا داخل سالن توسط گروه آیینی پارپیرار حضار را به وجد آورد. سپس آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت در سالن طنین انداز شد. در ادامه با پخش سرود ملی کشورمان تماشاگران به نشانه احترام به پا خاستند. پس از آن مجری با سابقه تلویزیون، هرمز شجاعی مهر که خود از اهالی خطه مازندران است، به روی صحنه آمد و به حضار خیر مقدم گفت.

سخنرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی و استاندار استان، طاهایی بخش های دیگری از این مراسم بودند. در ادامه اجرای امیری خوانی توسط دکتر عبدالحسین مختاباد با ابراز احساسات تماشاگران مواجه شد. زمان در نظر گرفته شد برای این بخش از برنامه که 15 دقیقه بود، به دلیل استقبال مردم و به درخواست شجاعی مهر برای اجرای قطعات دیگری توسط مختاباد تا 30 دقیقه به طول انجامید.

سپس گروه تئاتر"کله ونگ" به سرپرستی بهزاد شاهنده به اجرای نمایش آیین صیادی و هیزم شکنی پرداخت. سیدمحمد حسنی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به روی صحنه آمد و با اشاره به اینکه زبان هنر یک زبان بین المللی است، گفت: هفته های هنر استان ها فرصت خوبی برای آشنایی با هنر ایران است.

وی در ادامه عنوان کرد: مردم ایران هیچ موقع از ابزار هنر برای توهین به دیگران استفاده نکردند، در حالی که متاسفانه در خارج از کشور شاهد این حرکت از سوی برخی افراد در توهین به ساحت مقدس پیامبر(ص) بودیم. بهترین راه مقابله با هجمه فرهنگی نشان دادن هنر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر تجارب خود از سفر اخیر به کشور روسیه برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در این کشور گفت: ما می توانیم با هنرمان دنیا را به خوبی ها و پاکی ها دعوت کنیم. در این کشور در مورد اسلام و ولایت و آینده بشریت کنجکاوی وجود داشت.

تجلیل از شخصیت های هنری استان مازندران با حضور محمد حسینی و و حمید شاه آبادی بر روی صحنه انجام شد. داود رشیدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون؛ عبدالحسین مختاباد، خواننده و آهنگساز؛ علی عمرانی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون؛ سیداحمد طاهرپور، عکاس؛ حسین طوسی، مجسمه ساز؛ علی اصغر جهانگیر، آهنگساز؛ یونس خانلرزاده، خوشنویس؛ دکتر منوچهر ستوده، نویسنده، ایرانشناس، جغرافیدان، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر، هرمز شجاعی مهر و تعداد دیگری از هنرمندان برجسته استان مازندران از جمله افرادی بودند که از آنها تجلیل شد.

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی، هنرهای سنتی و تجسمی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پایان بخش این برنامه بود.

دکتر حمید شاه آبادی در پایان این مراسم در سخنانی ابراز داشت: باید اتفاقی بیفتد که موضوع هنر در زندگی روزمره ما ساری و جاری باشد. در میان دغدغه ها و هیاهوهای روزمره هر مقدار که دانش هنری مخاطبان و مردم افزایش پیدا کند، میزان بهره مندی و لذت بردن از هنر و نیز میزان اثرپذیری از معنای موجود در یک اثر هنری بالا می رود.

وی در ادامه افزود: وقتی کسی با رشته های مختلف هنری در تعامل باشد و سبک ها و گویش های مختلف هنری را ببیند، در مجموع ظرفیت دانش هنری او بالا می رود و این نقش بیشتری در زندگی او ایفا می کند. هفته های هنر به انگیزه فراگیر شدن هنر در زندگی مردم تهران و مردم آن استان است و مداومت آن در طول یک سال و اندی گذشته دارد این موضوع را آرام آرام به یک فرهنگ نهادینه تبدیل می کند و بنا داریم تا پایان دولت دهم هفته هنر همه استان ها را برگزار کنیم.

هفته هنر استان مازندران 15 تا 19 مهرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

اجرای نمایش"جادوگران نیمه شب" آغاز شد

نمایش "جادوگران نیمه شب" به نویسندگی وکارگردانی عادل بزدوده از شنبه 15مهر در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه رفت. در این نمایش ماجرای شهر عروسکها از زبان دو مجری روایت می شود، در این شهر عروسکهای خوب و مهربان در کنار یکدیگرزندگی آرامی دارند اما گروهی ازعروسکها با جابجایی اسباب و اثاثیه های شهر باعث هرج و مرج و ناآرامی می شوند واتفاقات جالبی می افتد ....

مریم یوسف، حسین حسینیان، میلاد رمضانی بازیگران این نمایش و المیراطالبی، آذین رئوف، محمدعلی ابراهیمی،هماخداجوی، ندا حیدری، آنا نمکچیان،هدا فلاح عروسک گردان آن هستند. نمایش"جادوگران نیمه شب" به آهنگسازی محمدرضا معین و طراحی لباس، سارا قلی زاده و دستیارکارگردانی آرزورونقی در ساعت 17 هر روز غیر از شنبه ها اجرا می شود.

اجرای این نمایش صبح ویژه مهد و مدارس (با هماهنگی قبلی) و عصر ساعت17(ویژه عموم) انجام می شود. تلفن رزرو مدارس: 9377965-0919 و 88966119 اعلام شده است.

"مترسگ"معجونی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان حضور می یابد



نمایش"مترسگ" به کارگردانی محمد حسن معجونی، سرپرست گروه تئاتر لیو فردا دوشنبه ۱۷ مهر در نوزدهمین جشنواره بین اللمللی تئاتر کودک همدان روی صحنه خواهد رفت. این نمایش برگرفته از مجموعه داستان های"هنک، سگ گاوچران" نوشته جان آراریکسون با ترجمه ی فربد فرزاد است و جابر رمضانی، پوریا کاکاوند، پیام سعیدی این داستان را به نمایش نامه تبدیل کرده اند.

در"مترسگ" بازیگرانی چون امیر رجبی، مازیار سیدی، هوتن شکیبا، میلاد شجره، شکیب شجره، امیر حسین طاهری، پدرام شریفی، به ایفای نقش می پردازند. در این نمایش محمد حسن معجونی علاوه بر کارگردانی با همکاری ویشکا آسایش طراحی صحنه را انجام داده است و طراحی لباس نیز بر عهده ی ویشکا آسایش بوده است.

نوزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر همدان از16 تا 22 مهرماه در 7 سالن شهر همدان و 8 شهر استان و در 7 بخش مسابقه تئاتر کودک، مسابقه تئاتر نوجوان، مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان، مسابقه تئاتر خیابانی، تئاتر بین الملل، بخش تولیدات ویژه و نشستها و کارگاههای آموزشی برگزار می شود.

