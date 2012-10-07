به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه نخستین جشنواره کودک با حضور مجتبی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، جمعی از مدیران و مربیان آموزش و پرورش و جمع زیادی از کودکان در مرکز نمایشگاه گل و گیاه کرج برگزار شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در آیین افتتاحیه این جشنواره اظهار داشت: کار در حوزه کودک بسیار مهم و اساسی است.

حجت الاسلام پیرعلی، تصریح کرد: این حوزه آنقدر اساسی است که هر چه کار شود کم است.

پیرعلی از بچه ها خواست درس بخوانند و گفت: بهترین راه مبارزه با دشمنان خوب درس خواندن و در سنگر علم و تربیت تلاش کردن است.

نخستین نمایشگاه تخصصی کودک از بخش های مختلفی مثل قصر شادی غنچه های البرز، نجوم و رباتیک، موسیقی کودکانه، کتاب کودک، کامپیوتر و....برخوردار است.

این جشنواره تا پایان هفته کودک در مجتمع گلستان گلشهر در کرج دایر است.