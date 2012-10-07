متن کامل طرح مجلس برای تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن کامل طرح دو وفوریتی حمایت از سرمایه گزاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91 کل کشور که امروز یکشنبه دو فوریت آن در مجلس تصویب شد، به این شرح است:

الف- در اجرای جزء(2-3) قانون بودجه سال 91 کل کشور وجوه ریالی حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم درآمد عمومی دولت از غیر حقوق که به نرخ مرجع یا نرخ آزاد روز ( که راسا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا در بازار بین بانکی یا در با زار فرعی یا هر روش دیگری) فرخته می شود، درآمد عمومی تلقی می شود وبانک مرکزی موظف است کلیه وجوه فوق را روزانه به خزانه واریز نماید.

عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیر قانونی دراموال و دارایی عمومی تلقی می گردد.

ب- در اجرای قانون بودجه سال 91 کل کشور، این قانون دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که:

1- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حداقل به میزان 200 هزار میلیارد ریال پرداخت شود. 2- صد در صد اعتبارات ردیف های مربوط به ما به التفاوت نرخ سود و کارمزد و وجوه اداره شده پرداخت شود 3- دراجرای اجزای ( 5-1) و (5-2) قانون بودجه سال 91 کل کشور جهت پرداخت تسهیلات ریالی دربخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن (به جز بخش ساخت مسکن) متن های تسعیر ارز ، نرخ آزاد روز ارز تعیین می شود.

تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.