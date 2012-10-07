آگاهی از وضعیت بیمار در کاهش بار روانی همراهان تاثیر دارد

مرضیه نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آغاز به کار این سیستم در مرکز آوزشی درمانی آیت الله طالقانی تبعات مثبتی از جمله بالا رفتن سطح آرامش همراهان بیماران و رضایت مراجعان به این مرکز را به همراه دارد.

وی افزود: سیستم اطلاع رسانی مانیتورینگ یکی از تجهیزات مدرن بیمارستانی است که جهت آگاهی همراهان از وضعیت بیمار در بیمارستان ها نصب می شود.

نوربخش اعتبار صرف شده جهت نصب این سیستم را بیش از 11 میلیون تومان خواند و اظهار داشت: هزینه راه اندازی مانیتورینگ بیماران از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان کسب شده است.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان آیت الله طالقانی در کسب رضایتمندی مراجعان موفق عمل کرده است، اظهار داشت: بهره برداری از این سیستم در نیل به مراتب بالاتر تکریم ارباب رجوع در مکان حساس و پر استرسی همچون بیمارستان ها بسیار موثر است.

نوربخش اضافه کرد: این سیستم در حال حاضر در اتاق عمل و اتاق زایمان این مرکز فعال است و همراهان بیماران می توانند در لابی بیمارستان وضعیت بیمار خود را بر روی ال.سی.دی مشاهده کنند.

وی یادآور شد: حضور بیمار در اتاق عمل، زمان شروع و پایان عمل جراحی، اطلاعات مربوط به بیهوشی، ورود به ریکاوری و انتقال به بخش بستری از جمله اطلاعاتی است که از این طریق در اختیار همراهان قرار می گیرد.