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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

مریم امیر جلالی:

بسیاری جای افراد توانمند را در سینمای کودک گرفته‌اند

بسیاری جای افراد توانمند را در سینمای کودک گرفته‌اند

اصفهان – خبرگزاری مهر: بازیگر سینما و تلویزیون کشور گفت: بسیاری از کسانی که می‌توانند در عرصه فیلم کودک آثار خوبی بسازند، طی سال‌های گذشته کنار گذاشته شده‌اند.

مریم امیر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از جدایی برخی هنرمندان از عرصه فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از کسانیکه می‌توانند برای هنر کشور در عرصه کودکان و نوجوانان آثار خوبی ایجاد کنند، طی سال‌های گذشته از تلویزیون و سینمای ایران دور شده‌اند.

وی ادامه داد: مسئولان باید به فکر بازگرداندن بسیاری از هنرمندان به عرصه صدا و سیما و سینما باشند تا بار دیگر آثار خوبی برای کودکان و نوجوانان ساخته شود.

این بازیگر در مورد برگزاری جشنواره فیلم کودک در شهر اصفهان تصریح کرد:‌ برگزاری این جشنواره‌ها در شهر اصفهان موجب افزایش انگیزه کودکان و نوجوانان این شهر شده و باعث توجه بیشتر مردم به فیلم کودک می‌شود و نقش پررنگی در تربیت کودکان و نوجوانان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فیلم‌های ساخته شده برای کودکان و نوجوانان طی سال‌های اخیر تصریح کرد: به نظر من جای آثار ماندگاری چون مدرسه موش‌ها، کلاه‌قرمزی و فیلم‌های دیگر خالی است و فیلم‌های کودک و نوجوان باید به سمت این آثار ماندگار بروند.

امیرجلالی اضافه کرد: ‌با توجه به شرایط تاریخی، ‌فرهنگی و هنری شهر اصفهان، به نظر من این شهر بهترین میزبان برگزاری جشنواره فیلم کودک است و برگزاری جشنواره در این شهر می‌تواند واقعا مفید باشد.
 

کد مطلب 1713893

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