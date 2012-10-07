مریم امیر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از جدایی برخی هنرمندان از عرصه فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از کسانیکه می‌توانند برای هنر کشور در عرصه کودکان و نوجوانان آثار خوبی ایجاد کنند، طی سال‌های گذشته از تلویزیون و سینمای ایران دور شده‌اند.

وی ادامه داد: مسئولان باید به فکر بازگرداندن بسیاری از هنرمندان به عرصه صدا و سیما و سینما باشند تا بار دیگر آثار خوبی برای کودکان و نوجوانان ساخته شود.

این بازیگر در مورد برگزاری جشنواره فیلم کودک در شهر اصفهان تصریح کرد:‌ برگزاری این جشنواره‌ها در شهر اصفهان موجب افزایش انگیزه کودکان و نوجوانان این شهر شده و باعث توجه بیشتر مردم به فیلم کودک می‌شود و نقش پررنگی در تربیت کودکان و نوجوانان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فیلم‌های ساخته شده برای کودکان و نوجوانان طی سال‌های اخیر تصریح کرد: به نظر من جای آثار ماندگاری چون مدرسه موش‌ها، کلاه‌قرمزی و فیلم‌های دیگر خالی است و فیلم‌های کودک و نوجوان باید به سمت این آثار ماندگار بروند.

امیرجلالی اضافه کرد: ‌با توجه به شرایط تاریخی، ‌فرهنگی و هنری شهر اصفهان، به نظر من این شهر بهترین میزبان برگزاری جشنواره فیلم کودک است و برگزاری جشنواره در این شهر می‌تواند واقعا مفید باشد.

