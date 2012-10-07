به گزارش خبرنگار مهر، امپراتوری استعاره‌ها استعاره از دنیای نمادین ادبیات مدرن ایران است. دنیای نمادینی که محصول بازآفرینی کهن‌الگوهای فرهنگی درون گفتمان ادبی دوره مدرن است.

امپراتوری اسطوره‌ها سرزمینی از نشانه‌ها و استعاره‌ها است که با رمزگشایی از آن می‌توان به دانش عمیقی از فرهنگ مدرن ایران رسید.

این کتاب به خواننده نشان می‌دهد که چگونه تصویر تازه‌ای از غرب در فرهنگ ادبی ایران در دوره تاریخی 1356- 1322 شکل گرفته است. آنچه این اثر به تصویر می‌کشد، همان درک از غرب به منزله ابژه بیگانه، توسط سوژه‌های ادبی یک دوره تاریخی و بازتاب آن در فرهنگ و ادبیات ایران مدرن است.

این کتاب در اصل روانکاوی گفتمان ادبی ایران در فاصله سال‌های 32 تا 56 شمسی است.

این کتاب‌ها در فصل‌های پرده اول: شب و سیاهی غروب، پرده دون: آیا بیگانه یک غول است؟، پرده سوم: آدم در اسارت آدم، پرده چارهم: خدای بیگانه در شهر، پرده پنجم: حماسه‌های هزار و یک شب، پرده ششم: آخرالزمان تنهایی و نتیجه‌گیری تدوین شده است.

در تحلیل گفتمان ادبی در کتاب، روش تحلیل بینامتنی به کار رفته است. تحلیل بینامتنی مناسب‌ترین تحلیل برای بررسی نظم‌های گفتمانی در یک مقطع تاریخی مشخص و در بستر جامعه معین، است. رویکرد اصلی در این مطالعه به بحث در زمینه مطالعات روانکاوی فرهنگی برمی‌گردد.

این کتاب در 1100 نسخه و قیمت 7 هزار تومان منتشر شده است.