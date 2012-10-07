افغانستان در پی همکاری راهبردی با پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع افغانی در گفتگو با اکسپرس تریبون اعلام کردند حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تا دو ماه آتی برای گفتگو درباره توافقنامه همکاری راهبردی کابل-اسلام آباد به پاکستان می رود.

گفته می شود که زلمای رسول وزیر امور خارجه افغانستان پیش از سفر کرزای به اسلام آباد درباره مسائل دوجانبه و امضای توافقنامه همکاریهای راهبردی میان دو کشور گفتگو می کند.

به گفته منابع افغانی، رسول در این سفر درباره دستورکار نشست کرزای و بررسی پیشرفتهای حاصله در زمینه تامین گذرگاههای امن برای سرکردگان طالبان صلح طلب در افغانستان گفتگو می کند.

کرزای و همتای پاکستانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک موافقت خود را برای امضای یک توافقنامه همکاری راهبردی تا سال 2013 با هدف تقویت روابط کابل-اسلام آباد اعلام کردند.

پیش از این قرار بود که کرزای برای شرکت در نشست چهارجانبه پاکستان، افغانستان، روسیه و تاجیکستان در روزهای دوم و سوم اکتبر به اسلام آباد برود اما این نشست پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفرش را به تاخیر انداخت، به زمان دیگری موکول شد.

تصمیم پوتین برای لغو این سفر یک شکست برای پاکستان محسوب می شود، زیرا مقامات این کشور در چهار سال گذشته تلاش بسیاری را برای گسترش روابط اسلام آباد-مسکو انجام دادند.

لغو سفر رئیس جمهوری روسیه به اسلام آباد درحالی است که پیش بینی می شد این نشست نتایج مثبتی را در خصوص یافتن راه حل در افغانستان پس از خروج نظامیان ناتو به همراه داشته باشد.

به نوشته اکسپرس تریبون، دولت افغانستان پیش نویس توافقنامه همکاری استراتژیک کابل-اسلام آباد را در جریان سفر کرزای ارائه می کند و دولت پاکستان نیز احتمالا پیش نویس خود را مطرح می کند.

بر اساس این گزارش صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان کرزای را در این سفر همراهی می کند.