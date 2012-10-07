به گزارش خبرنگار مهر، مردی سراسیمه با مراجعه به ماموران گشت پلیس در خیابان شریعتی از سرقت‌ پول‌هایش از سوی مامور قلابی نیروی انتظامی خبر داد .

او در شکایت خود گفت:‌ دقایقی قبل مردی در خیابان سد راهم شد و با تهدید خودش را مامور پلیس معرفی کرد. او مدعی شد من از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر هستم. مرد تبهکار به بهانه بازرسی بدنی پول‌های مرا سرقت کدر و قبل از اینکه بتوانیم کاری بکنم با موتور سیکلت از محل گریخت.

پس از این شکایت پرونده جهت رسیدگی در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و ماموران با کمک شاکی به چهره نگاری از مامور قلابی پرداختند.

با به دست آمدن چهره فرضی متهم و بررسی آلبوم مجرمان حرفه‌ای مشخص شد مامور قلابی از سارقان سابقه دار است که این بار برای اینکه ردی از خود باقی نگذارد با گریم چهره‌اش را تغییر داده است.

با شناسایی هویت سارق به نام مجید تحقیقات در این زمینه آغاز شد و این در حالی بود که شکایت‌های مشابه دیگری نیز علیه متهم در پلیس آگاهی مطرح شده بود.

با ردیابی‌های ویژه پلیسی مرد تبهکار در عملیات غافلگیرانه دستگیر شد که پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: به دلیل اینکه چندین بار دستگیر شده بودم و مشخصاتم در بانک پلیس وجود داشت تصمیم گرفتم با تغییر قیافه اقدامات مجرمانه خود را ادامه دهم. به همین خاطر چهره خود را گریم کرده و تحت عنوان مامور پلیس از شهروندان سرقت می‌کردم.

هم اکنون تحقیقات از مامور قلابی در اداره آگاهی ادامه دارد.