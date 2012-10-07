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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۷

سعادتی در گفتگو با مهر:

خبرنگاران برتر حوزه استاندارد البرز معرفی و تجلیل می‌شوند

خبرنگاران برتر حوزه استاندارد البرز معرفی و تجلیل می‌شوند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره استاندارد البرز از برگزاری همایش معرفی و تجلیل برترین های کیفیت و استاندارد در استان البرز خبر داد.

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: همایش تجلیل از نمونه ها و برترین های استاندارد و کیفیت به صورت ملی در 22 مهرماه و در هفته استاندارد برگزار می شود.

وی افزود: این همایش در استان البرز به سبب عدم تداخل با مراسم ملی در روز 30 ام مهرماه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این همایش 22 واحد نمونه کیفیت و مدیران و مسئولان کنترل کیفیت در استان البرز معرفی و تجلیل می شوند.

سعادتی اظهار داشت: امسال برای اولین بار شرکت های آموزشی که در جهت ترویج فرهنگ استاندارد تلاش می کنند نیز تجلیل می شوند.

وی از معرفی و تجلیل خبرنگاران و رسانه های فعال در پوشش اخبار حوزه استاندارد و اطلاع رسانی در جهت فرهنگ سازی در این مقوله خبر داد.

معرفی دستگاه های اجرایی که بیشترین همکاری و تعامل را با اداره کل استاندارد در یک سال گذشته  داشتند نیز از دیگر برنامه های این همایش خواهد بود که سعادتی به آنها اشاره کرد.
 

کد مطلب 1713904

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