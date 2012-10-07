مسابقات ملی مهارت در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت پیش از ظهر یکشنبه در مرکز تربیت مربی کشور در کرج آغاز شد.

در این دوره تعداد 670 شرکت کننده در 28 حرفه به رقابت خواهند پرداخت و برگزیدگان این دوره به همراه نفرات برتر دوره دوازدهم به مسابقات جهانی 2013 آلمان اعزام می شوند.

رئیس مسابقات ملی مهارت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این رقابتها در مرکز تربیت مربی و مراکز فنی و حرفه ای مشیریه تهران برگزار می شوند.

علی توکلی گلپاگانی افزود: تمامی رشته های مربوط به خودرو در قالب صافکاری و نقاشی خودرو در مرکز 9 دی در پیکان شهر که مرکز تخصصی فناوری خودرو است، برگزار می شود.



وی یادآور شد: رشته آشپزی و نقاشی خودرو در سال جاری به رشته های مهارتی مسابقات افزوده شده اند.

برگزاری نمایشگاه و گذر مهارت از بخشهای جنبی این مسابقات و بازید از آنها برای عموم آزاد است.

سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت از امروز آغاز و تا 18 مهرماه در تهران و کرج ادامه دارد.