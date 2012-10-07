جلسه هم اندیشی مداحان بافق برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که اعضای کانون مداحان بافق حضور داشتند، حجت الاسلام ذاکری نیا کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بافق با اشاره به اهمیت نقش مداحان اهل بیت درپیشبرد اهداف دین مبین اسلام گفت: مداحان نباید بگذارند فضائل اهل بیت(ع)به دست فراموشی سپرده شود و هر چه می توانند باید از منابع اصیل تشیع بهره مند شوند و عقاید شیعه از قبیل انتظار، غدیر و عاشورا را بیان کنند.



حجت الاسلام علی روحانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی بافق نیز با اشاره به قرار گرفتن در آستانه عید بزرگ غدیر عنوان کرد: با در نظرگرفتن مسئله وحدت مسلمین باید حوادث مهم و سرنوشت ساز ایام غدیریه را برای مردم با اشعار و مطالب صحیح بیان کرد.

این جلسه در محل مسجد ریگ امام رضا(ع) شهرستان بافق برگزارشد.



دوره آموزش قرآن کریم ویژه کارگزاران حج و زیارت استان یزد



حجت الاسلام علی محمدرضایی کارشناس امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد اظهارداشت: دوره آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه کارگزاران حج و زیارت برگزار شد.



وی گفت: باتوجه به استقبال خوب کارگزاران که به صورت حضوری و غیرحضوری آموزشهای لازم را دیده بودند آزمون پایان دوره برگزار و تعداد 82 فقره گواهینامه دوره آموزش روخوانی، روانخوانی و تجویدالصلواه به مدت 28ساعت آموزشی برای قبول شدگان صادرشد.



نشست فرهنگی اساتید حوزه علمیه شهرستان تفت



جلسه فرهنگی اساتید حوزه علمیه شهرستان در سالن جلسات اداره تبلیغات اسلامی تفت برگزار شد.



در این جلسه حجت الاسلام محمد علی متوسل رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفت از تشکیل حوزه علمیه ابراز خرسندی و از زحمات امام جمعه و حجت الاسلام صابرنیا قدردانی کرد.



وی در ادامه جلسه اظهار داشت: حوزه علمیه را در دنیا مهم ترین هدف برای اعتلای کلمه الله و گسترش اسلام ناب محمدی(ص) و خروجی آن تربیت عالمانی چون حائری یزدی و در یک کلام نتیجه اش برای مسلمانان خیزش اسلامی در سراسر جهان دانست.