به گزارش خبرنگار مهر، این جشن روز سه شنبه هفته جاری، با حضور "غلامرضا رازقی" معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، "جواد قناعت" استاندار گلستان و جمعی از مسئولین استانی برگزار می شود.

دومین جشن برداشت میگوی پرورشی و آغاز صید ماهیان خاویاری و استخوانی در شهرستان گمیشان برگزار می شود و گلستان در تولید مولد میگو رتبه برتر کشور را دارد.

توجه ویژه به پروژه در آب منطقه ای گلستان

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: شرکت آب منطقه ای گلستان در سالهای اخیر توجه ویژه ای به بخش تحقیق و پژوهش نموده و تاکنون بیش از دهها طرح تحقیقاتی را با همکاری محققان و استادان دانشگاه انجام داده است.

ایرج حیدریان افزود: افزایش روحیه علمی و خلاقیت پژوهشی کارشناسان، ارتباط منسجم و علمی با پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاهها، عقد قرارداد با مراکز علمی و پژوهشی و تاکید بر کاربردی شدن تحقیقات در شرکت‌ آب منطقه‌ای گلستان از جمله اهداف این کمیته در شرکت آب منطقه ای گلستان است.

وی همچنین تصریح کرد: در سال جاری از محل اعتبارات طرح های تملک و نیز هزینه ای شرکت مبلغ قابل توجه ای برای تحقیقات و پژوهش در صنعت آب گلستان هزینه شده است.

هزار نوآموز نهضت سوادآموزی درزمینه منابع طبیعی آموزش می بینند

درراستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه مشترک مابین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با نهضت‌سوادآموزی جلسه‌ای ‌با حضور مسئولان‌ منابع ‌طبیعی ‌وآبخیزداری ‌با مدیران ‌نهضت‌سوادآموزی‌استان‌ گلستان برگزار شد.



در این جلسه مقرر شد یکصد نفر از مربیان نهضت سوادآموزی در کارگاه آموزشی توجیهی که توسط کارشناسان منابع طبیعی برگزار می شود شرکت کرده آموزش لازم در خصوص طبیعت و منابع طبیعی ببینند و کتابچه‌ای در خصوص آموزش منابع طبیعی در سطح سوادآموزان نهضت نیزتوسط کارشناسان منابع طبیعی تهیه و چاپ شود و آنها را در اختیار مربیان آموزش دیده قراردهند تا هزارنفر از سوادآموزان را با طبیعت و منابع طبیعی آشنا کنند.