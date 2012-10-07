به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، در ادامه هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه که از تاریخ دهم مهرماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو گشایش یافته بود، در سن پترزبورگ پایتخت روسیه و مردم فرهنگ‌دوست این کشور نیز میزبان گروه‌های مختلف فرهنگی و هنری کشورمان بودند.

در این رویداد بزرگ فرهنگی، گروه موسیقی سنتی تیام، به سرپرستی استاد‌ هادی منتظری و گروه نمایشی آئینی آلاله کاشمر به سرپرستی حسین رضایی و همچنین پرویز شیخ طادی، کارگردان فیلم «روزهای زندگی» و برخی از بازیگران عرصه سینما همچون امین زندگانی و الهام حمیدی در این هفته فرهنگی در سن پترزبورگ حاضر بوده و در میان استقبال چشمگیر مردم این شهر، گوشه‌هایی از فرهنگ و تمدن غنی و فاخر ایرانی را به نمایش گذاشتند.

جمعه شب پانزدهم مهرماه، سالن تئاتر مرکزی شهر، مملو از تماشاگران و علاقه‌مندانی بود که منتظر نواخته شدن نغمه‌های دلنشین از موسیقی فاخر و همچنین محلی ایرانی بودند. این مراسم با نواخته شدن سرود ملی دو کشور آغاز و در ادامه گروه موسیقی تیام، با اجرای قطعاتی از موسیقی سنتی ایرانی، تماشاگران را به وجد آورد که با استقبال و تشویق فراوان تماشاگران و علاقه‌مندان مواجه شد. در ادامه به خاطر درخواست تماشاگران قطعه‌ای دیگر نیز اجرا شد و گروه نمایشی آئینی آلاله کاشمر با اجرای برنامه‌های نمایش ائینی و موسیقی محلی و حرکات موزون با چوب، گوشه‌های از آداب و رسوم و موسیقی محلی نواحی ایران را به نمایش گذاشتند.

در این برنامه نماهنگی از معرفی جذابیت‌های ایران پخش شد.