حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، همچنین از آمادگی کامل بازیکنان صبای قم برای مصاف با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و ارائه بهترین بازی صبا در این مسابقه حساس هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور خبر داد.‌



تمرینات صبا در مجموعه ورزشی هما زیر نظر مرفاوی



وی با بیان اینکه تمرینات صبا در مجموعه ورزشی هما برگزار می شود، اظهار کرد: به خوبی می‌دانیم که بازی هفته دوازدهم لیگ برتر با تیم مدعی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان سخت و دشوار است اما هیچکس نمی‌تواند منکر توانایی‌های تیم صبای قم در این مسابقه و تلاش برای اقتدار صبا در بازی‌های خانگی باشد.



نجاتی ادامه داد: قطعا هیچ تیمی در این مسابقه حساس از قبل پیروز نیست اما با شناختی که کادر فنی از نفرات تیم و شرایط آنها دارد و آمادگی خوبی که در تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی کسب کرده‌ایم، اطمینان دارم در بازی با سپاهان یکی از بهترین بازی‌های صبای قم به نمایش درمی‌آید.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: فولاد مبارکه سپاهان اصفهان تیمی قدرتمند با ترکیبی از بازیکنان سرشناس است، بنابراین نمی‌توان این تیم را دست کم گرفت اما تیم صبای قم نیز در چند بازی اخیر لیگ برتر در خانه با حمایت تماشاگران خوب بازی کرده است.



وی با اشاره به وضعیت تیم صبا در آستانه این دیدار اظهار داشت: خوشبختانه بازیکنان تیم صبای قم در شرایط بسیار خوبی دارند و با توجه به تعطیلی لیگ برتر به خاطر بازی تیم ملی در انتخابی جام جهانی، مربیان تیم تمرینات مناسبی پیش بینی کرده اند، تا صبا برای بازی با تیم سپاهان کاملا آماده شود.



برابر سپاهان امید ما به حمایت تماشاگران قمی در ورزشگاه یادگار امام است



نجاتی افزود: بزرگ‌ترین امید ما به حمایت تماشاگران خودی در ورزشگاه یادگار امام قم است و علاوه بر اینکه صبای قم در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی دارد، بین بازیکنان تیم رفاقت صمیمانه‌ای وجود دارد که ارزش خود را در بازی با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان به خوبی نشان می‌دهد.



وی با اشاره به اهمیت و حساسیت زیاد بازی با سپاهان تصریح کرد: بازی‌های صبای قم با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در چند فصل اخیر لیگ برتر همواره از حساسیت‌های خاص و البته در بیشتر مواقع جذابیت‌های زیاد برخوردار بوده است و امیدوارم این دیدار نیز اینگونه و با پیروزی صبای قم همراه باشد.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: بازی سخت و دشوار است ولی قطعا بازیکنان صبای قم با حفظ آرامش و تمرکز ضمن ارائه توانایی‌های فنی و انفرادی خود، با حمایت هواداران خونگرم قمی حاضر در ورزشگاه یادگار امام، خود را برای کسب موفقیت در این بازی مصمم نشان دهند.



مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از ساعت 16:50 دقیقه روز جمعه بیست و هشتم مهرماه به میزبانی صبا در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

