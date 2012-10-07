موزه هنرهای ملی فردا دوباره باز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موزه هنرهای ملی یا همان مدرسه صنایع قدیمه در تهران که پیش از موزه ملی ایران در سال ۱۳۱۶ تاسیس شد، مکانی برای فعالیت و رفت و آمد بزرگانی چون استادان مینیاتور، علی درودی، عبدالله باقری، نصرالله یوسفی استادان تذهیب و تشعیر، احمد امامی آباده‌ای استاد منبت و مشبک، محمد حسین صنیع خاتم استاد خاتم سازی، حسین کاشی تراش و معمارزاده استادان سفالگری، حبیب الله طریقی استاد زری بافی، عیسی بهادری استاد کاشی و سرامیک سازی، بهزاد، فرشچیان، تجویدی، صنعتی و... بود.

ساختمان موزه به دلیل قدمت آن و حضور آثار هنرمندان شاخص ایرانی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۹ با شماره ۱۷۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

تا اینکه اواخر دی ماه 89 موزه هنرهای ملی به عنوان اولین موزه ایران به بهانه انتقال و نمایش آثارش به مجموعه ارگ آزادی تعطیل شد درحالی که این آثار در ارگ نیز قابل بازدید نبودند.

همان زمان، حسن محسنی سخنگوی وقت سازمان میراث فرهنگی از انتقال اشیاء تاریخی از ساختمان وزارت ارشاد به مجموعه فرهنگی تاریخی ارگ آزادی خبر داد و گفت: این موزه که تاکنون در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داشته وضعیت به شدت نامناسبی دارد از سوی دیگر چون این موزه در محیط اداری وزارت ارشاد قرار داشت با تعطیلی اداره، موزه هم تعطیل می‌شد به طوری‌که میانگین بازدید روزانه‌اش به 5 تا 6 نفر در روز هم نمی‌رسید.

این اظهار نظر و در پی آن تعطیلی موزه هنرهای ملی، موجب مخالفت هنرمندان شد تا اینکه به تلاش مدیر این موزه و هنرمندانی که آثاری را در این موزه به نمایش گذاشته بودند، رئیس فعلی سازمان میراث فرهنگی در خرداد ماه امسال با بازگشایی مجدد موزه در همان ساختمان بهارستان موافقت کرد.

بنابراین این موزه پس از جاگیری دوباره آثار موزه ای، روز سه شنبه 18 مهر ماه ساعت 10 صبح با حضور هنرمندان، کارشناسان موزه داری و میراث فرهنگی در محل موزه هنرهای ملی دوباره افتتاح می شود.