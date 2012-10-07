به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه التهاب بازار ارز و سکه متولیان بازار سرمایه را مجبور به تعطیلی 1.5روزه بازار آتی سکه و کاهش موقعیت های تعهدی باز از 100به 50 تعهد در روز پنج شنبه هفته گذشته کرد، از اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده با فروشنده شدن یکطرفه این بازار جلوگیری شد اما از روز شنبه این امکان دوباره فراهم شده است.

در این ارتباط یک کارشناس بازار قراردادهای آتی بورس کالا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با فراهم شدن امکان اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده کلیه معامله گران می توانند هم اکنون در هر یک از سررسید های موجود در بازار آتی سکه تا سقف 50 تعهد متقاضی باشند.

سیاوش سلیمانی با اشاره به حضور پررنگ معامله گران در بازار آتی سکه، خاطر نشان کرد: طی اواخر هفته گذشته با اقداماتی که در جهت کاهش قیمت ارز و سکه در بازار صورت گرفت بازار آتی سکه با کاهش موقعیت های تعهدی باز و یک طرفه شدن بازار از سوی فروشندگان مواجه شد و این در حالی بود که امکان درج دستورهای خرید در سامانه معاملاتی وجود نداشت.

وی در ادامه با بررسی دورنمای بازار معاملات آتی سکه آتی، گفت: گرچه با کاهش قیمت ها اندکی می توان به آرامش بازار ارز و سکه امیدوار بود اما تجربه سال گذشته نشان داد که قیمت ها می تواند دوباره روند صعودی داشته باشد.

در عین حال مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که ممنوعیت خرید و فروش آزاد ارز را دنبال می کند. این در حالی است که سال گذشته با قاچاق اعلام شدن معاملات ارز در بازار آزاد و در عین حال افزایش اقدامات تعقیبی در بازار ارز ،هجمه وسیعی از معاملات سفته بازی به بازار سکه و به دنبال آن بازار آتی سکه منتقل شد که شکل گیری حباب مثبت گسترده ای را برای این کالا در پی داشت.

این کارشناس با بیان اینکه هم اکنون بازار سکه با حباب منفی روبرو است، یادآور شد: نرخ سکه با نرخ روز دلار بازار آزاد و قیمت جهانی اونس طلا باید بیش از یک میلیون و 250 هزار تومان ارزیابی شود و این در حالی است که این قیمت در بازار در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان است.

این در حالی است که چنانچه اقدامی برای کاهش نرخ ارز در بازر آزاد صورت نگیرد، باید هجوم معامله گران به بازار سکه و ثبت رکورد های جدید برای آن بود.

سلیمانی گرایش معامله گران به بازار آتی سکه را ناشی از عدم ریسک تعطیل شدن طولانی مدت آن دانست و افزود: اتفاقاتی همچون تغییر مکانیزم کشف قیمت جدید در بازار آتی سکه مشابه با رویه بازگشایی نماد در بازار سهام و تغییر ساعت فعالیت این بازار از ساعت 10 به 12 هر روز باعث جذاب شدن هرچه بیشتر بازار قرار دادهای آتی شده و در عین حال ادعای تاثیر گذاری بر نوسان های بازار آزاد را بی اساس کرده است.

خاطر نشان می شود از فردا دوشنبه وجه تضمین مورد نیاز برای هر قرارداد در بازار آتی سکه معادل با وجه تضمین اولیه به علاوه وجه تضمین اضافی و برابر با مبلغ 4 میلیون و 950 هزار تومان تعیین خواهد شد.