واکنش لاریجانی به اظهارات رئیس جمهور در نشست خبری

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در جلسه علنی روز یکشنبه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 123 قانون طی سخنانی به اظهارات رئیس جمهور در نشست خبری روز سه شنبه گذشته اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در برابر ملت، مجلس ، رهبری و مسئولان پاسخگو است اما در مصاحبه خود تمام مشکلات را به سایر دستگاهها منتقل و همه را محکوم کرد.

نعمتی گفت: رئیس جمهور به گونه ای برخورد کرد که گویی مسئول اجرایی کشور نیست.

وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: در کنار این اتفاق شما و هیئت رئیسه که وظیفه حفظ شان نمایندگان را دارید، متاسفانه هیچ گونه عکس العملی در این خصوص انجام ندادید به طوری که در جامعه این طور منعکس شده که همه مشکلات به مجلس بر می گردد.

نماینده اسدآباد گفت: واقعیت این است که رئیس جمهور مسئول اجرایی کشور است و باید در مقابل تمام اتفاقات کشور بویژه بحث گرانی ها، ارز و مشکلات مختلف پاسخگو باشد نه اینکه قوه قضائیه، مجلس و خبرگزاری ها و سپاه پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: مسائلی که رئیس جمهور مطرح کرد تنها فرافکنی بود. با توجه التهابات ایجاد شده از جامعه ، از هیئت رئیسه درخواست دارم واقعیت موضوع را انعکاس دهد.

نعمتی گفت: نماینگان مجلس حداقل تاکنون بیش از 20 جلسه برای موضوع گرانی ها از جمله گرانی مرغ، گندم و گوشت تشکیل داده اند تا به دولت کمک شود پس نباید مجلس را به کارشکنی محکوم کرد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نباید در جامعه التهاب ایجاد کند.

وی از لاریجانی خواست تا این اخطار را به رای بگذارد.

لاریجانی در پاسخ به این اخطار نعمتی گفت: اخطار پاسخ دارد و احتیاج به رای گیری ندارد. مجلس در این رابطه با توجه به شرایط کشور با طمانینه عمل کرد با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور متلاطم است ، مجلس وقت خودرا صرف حل مسائل کشور کرده است که در این رابطه کار صحیحی انجام داد. این افتخاری است که مجلس وقتش را صرف امور دیگری نکرد.

لاریجانی افزود: نمونه این موضع بحث استیضاح وزیر ورزش بود که نه به دلیل اینکه نمایندگان ایرادی به عملکرد وزیر ورزش نداشتند بلکه با توجه به شرایط ، گفتند اولویت را به مسائل اقتصادی می دهیم و وقت مجلس را صرف این امور می کنیم. این افتخاری استکه مجلس درک درستی از شرایط دارد.

وی گفت: مجلس جلسات مختلفی با دولت به صورت غیر علنی برای پیگیری مسائل مردم صرف کرد و تمامی این اقدامات از سر دردمندی بود، نگاه مجلس نگاه طبیبانه به حل مسائل بود.

رئیس مجلس گفت: اینکه در مصاحبه ای مطالبی را به مجلس و رئیس مجلس بگویند و تحقیر یا فحش داده شود خیلی نگران آن نباشید اگر با فحش به رئیس مجلس مشکلات اقتصادی حل شود، آماد گی داریم روزی دو جین فحش دهند تا مشکلات اقتصادی را حل کنند شما خیلی نگران نباشید ما به این چیزها عادت کردیم ولی وقت خود را صرف حل مسائل کنید.