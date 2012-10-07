78 پروانه استاندارد در البرز باطل و تعلیق شد

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت 6 ماهه سال جاری این اداره کل اظهار داشت: در 6 ماهه اول سال جاری 110 مورد مجوز استاندارد صادر شده که درصد پوشش برنامه در این مقوله 205 درصد بوده است.

وی افزود: همچنین در این زمان هزار و 139 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی صورت گرفته که 74 درصد پوشش برنامه در این زمینه نشان از عزم جدی مسئولان در کنترل کیفیت محصولات تولیدی دارد.

سعادتی گفت: در این بازه زمانی 170 مورد پروانه استاندارد صادر شده که برنامه در این حوزه 382 درصد پوشش داشته است.

وی تاکید کرد: واحدهای تولیدی برای شروع به کار در تولید یک نوع محصول باید پروانه از اداره کل استاندارد اخذ کنند و در مراحل بعدی برای تولید انواع دیگر محصولات تنها باید مجوز لازم را از اداره کل استاندارد دریافت کنند.

مدیرکل اداره استاندارد استان البرز همچنین از 38 مورد بازرسی از واحدهای تاسیسات گاز پرکنی، 342 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی در این بازه زمانی خبر داد.

سعادتی گفت: در این بازه زمانی 67 پروانه استاندارد باطل و 11 پروانه استاندارد تعلیق شده است.

وی تاکید کرد: اگر امتیازات منفی واحد تولیدی بیش از 120 باشد پروانه وی باطل و اگر زیر 90 باشد تعلیق خواهد شد.

وی تصریح کرد: در موارد تعلیق واحد تولیدی با مرتفع کردن ایرادات خود و رفع مغایرت ها با شرایط و موارد استاندارد مجدد شروع به کار خواهد کرد.