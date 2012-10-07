180 دفتر خدمات پیشخوان در استان ایلام فعال است

موسی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفاتر پیشخوان دولت از مهمترین راهکارهای خدمات دولتی به مردم به صورت آسان است.

وی بیان داشت: خوشبختانه این دفاتر در سطح استان ایلام در مناطق شهری و روستایی فعال شده است و مردم از این خدمات بهره مند شده اند.

کریمی عنوان کرد: تاکنون بیش از 180 دفتر خدمات پیشخوان شهری و روستایی در استان فعال شده است که فقط حدود 90 مورد خدمت را به مردم ارائه می دهند که با پیگیری های صورت گرفته این خدمات باید به 400 مورد برسد.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون فعال شدن این دفاتر در ارائه خدمات به صورت سهل و آسان مورد استقبال مردم قرار گرفته و باید بیش از گذشته در سطح استان گسترش یابند.



