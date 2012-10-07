ناصر کوشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه بیشتر مسئولان به سینمای کودک و نوجوان اظهار داشت: مسئولان باید بیش از گذشته به سینمای کودک و نوجوان توجه داشته باشند و با تقویت آثار مربوط به سینمای کودک و نوجوان، باعث ارتقای جایگاه فیلم کودک در کشور شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه مسئولان کشور آنگونه که باید بودجه‌های مناسبی در اختیار تهیه‌کنندگان فیلم‌های کودک و نوجوان قرار نمی‌دهند و به همین دلیل سینمای کودک ایران با سرمایه‌گذاری‌های اندکی روبرو است.

این کارگردان اصفهانی بیان داشت:‌مسئولان باید بیش از گذشته در سینمای کودک و نوجوان سرمایه‌گذاری کنند چراکه در حال حاضر کشورهای دنیا سرمایه‌گذاری‌های عظیمی روی سینمای کودک انجام می‌دهند و اگر به آثار کشورهای دیگر توجه کنید، متوجه می‌شوید که سرمایه‌گذاری‌های بسیاری روی این آثار صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: باید بگویم تفاوت اصلی بین آثار ساخت ایران و کشورهای دیگر در تکنیک و محتواست چراکه ما ایرانی‌ها در محتوا و موضوعات قوی هستیم و آثار کشورهای دیگر در زمینه کودک از نظر تکنیک و سرمایه‌گذاری قوی هستند بنابراین مسئولان ایران باید به فکر افزایش کیفیت آثار خود باشند.