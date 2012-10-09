گرانی؛ تابلوی توقف جوانان در ایستگاه ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، شوک وارد شده به وضعیت اقتصادی و بازار منجر به این شده که بسیاری از زوج هایی که هنوز به زیر یک سقف نرفته اند همچنان ترجیحشان بر ادامه این دوران باشد تا شاید بازار لوازم خانگی، سکه و مسکن به یک ثبات برای آنها برسد.

البته در این میان هستند زوج هایی که همچنان مصمم به برپایی مراسم عروسی در شرایط فعلی هستند اما پس انداز تهیه جهیزیه و برپایی مراسم عروسی با قیمت های فعلی بازار همخوانی ندارد و بسیاری از آنها مجبور به گرفتن قرض برای تشکیل زندگی هستند.

حدیثه حاتمی از جمله این زوج هاست که هم اکنون در تدارک تهیه جهیزیه برای خود است.

او با ناراحتی از گرانی بازار لوازم خانگی می گوید:« برای خرید لوازم زندگی 20 میلیون تومان پس انداز کرده بودیم، اما با گرانی های اخیر شاید تنها بتوان با این میزان پول نیمی از لوازم را تهیه کرد. یخچالی که تا دو یا سه ماه گذشته به قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان به فروش می رسید، این روزها به بیش از دو و نیم میلیون تومان رسیده است.»

حاتمی با بیان اینکه پیش بینی های خانواده ام برای تهیه یک جهیزیه کاملاً معمولی به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است، توضیح می دهد:« گرانی سکه، طلا، تالارهای پذیرایی بر مشکلاتمان افزوده است و پس انداز همسرم هم کافی نیست، برپایی مراسم برای ما بسیار سخت شده است.»

وحید دیگر زوجی است که با توجه به گرانی های اخیر برای برپایی مراسم عروسی اش با مشکل مواجه شده و حالا این زوج تنها راه چاره را به تعویق افتادن مراسم عروسی شان می دانند.

او توضیح می دهد که برای برپایی مراسم عروسی در یک تالار پذیرایی کاملاً معمولی به تعداد 100 نفر مهمان باید هشت میلیون تومان هزینه کنیم، در حالیکه سه ماه پیش هزینه ها بسیار کمتر از این به ما اعلام شده بود. به این هزینه ها باید هزینه خرید طلا، لباس عروس، ماشین و ... را اضافه کنیم که به هیچ عنوان برپایی مراسم عروسی در چنین شرایط بحرانی به صرفه نیست. به همین دلیل ما تصمیم گرفته ایم که مراسم عروسی خود را به تعویق بیاندازیم.

گرانی سکه و طلا عامل مداخله ای برای افزایش سن ازدواج



اردشیر کیانی روانشناس و کارشناس مشاوره درباره تاثیر گرانی های اخیر روی تشکیل خانواده برای زوج های جوان می گوید:« گرانی های اخیر سکه و طلا به عوامل مداخله گر برای تاخیر و بالارفتن سن ازدواج در میان جوانان ایرانی شده است. اما نمی توان به قاطعیت گفت که تنها بحران بازار و گرانی مسکن، طلا و سکه منجر به تاخیر جوانان در ازدواج شده است.»

او معتقد است که شاید مسائل اقتصادی یکی از دلایل به تاخیر افتادن سن ازدواج است، اما نمی توان این موضوع را به عنوان تنها دلیل بالارفتن سن ازدواج عنوان کرد.

بحران اقتصادی نباید منجر به تشدید عدم مسوولیت پذیری جوانان شود

این کارشناس مشاور با بیان اینکه اقبال جوانان نسبت به موضوع ازدواج کم شده است، توضیح می دهد:« نداشتن شناخت کامل افراد از یکدیگر و همچنین عدم مسوولیت پذیری آنها در قبال خانواده منجر به بالارفتن سن ازدواج در میان جوانان شده است. در شرایط فعلی نیز نباید با ایجاد بحران اقتصادی، این عدم مسوولیت پذیری را در میان جوانان تشدید کنیم.»

به گفته این روانشناس، شوک اقتصادی واردشده به بازار متعلق به روزها و ماه های اخیر است و باید با کنترل هر چه سریعتر بازار، مانع از دامن زدن به بحران ازدواج در میان جوانان شد. بحرانی که بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان طی سال های اخیر نسبت به آن هشدار داده، اما هنوز اقدام خاصی انجام نشده است. امیدوارم با سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور،این بهانه از سبد دلایل بالارفتن سن ازدواج خارج شود.

مشکلات اقتصادی مهمترین دلیل بالا رفتن سن ازدواج است

اما در این میان رئیس گروه مشاوره وزارت جوانان معتقد است که مشکلات اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ازدواج در میان جوانانی است که هر روز سردرگم تر از روز گذشته می شوند.

مریم نجابتی درباره پیامدهای تاثیر گرانی های اخیر سکه و طلا روی مسئله ازدواج جوانان می گوید:« مشکلات اقتصادی از دلایل اصلی بحران ازدواج جوانان است، اما نمی تواند تنها دلیل منطقی این موضوع باشد و باید به آن مشکلات فردگرایی جوانان را نیز اضافه کنیم.»

او توضیح می دهد:« اگر ادعا کنیم که تنها مشکل اقتصادی منجر به بحران ازدواج جوانان شده، پس چرا آمار ازدواج در میان خانواده های مرفه و شمال شهر تهران بسیار کم است و آمار طلاق حتی در شمال شهر تهران بسیار بیشتر از سایر نقاط است.»

مسوول گرانی های اخیر وزارت جوانان نیست



رئیس گروه مشاوره وزارت جوانان درباره اینکه این وزارتخانه برای حل معضل ازدواج جوانان چه اقدامی انجام داده است، توضیح می دهد:« مسوول گرانی های اخیر وزارت جوانان نیست که حال بگوییم این وزارتخانه باید معضل بحران ازدواج را حل کند. این وزارتخانه تنها مسوول هماهنگ کننده دستگاه ها برای حل معضلات جوانان از جمله مسئله ازدواج آنهاست و نمی تواند به تنهایی مشکلات جوانان را به ویژه در امر ازدواج حل کند.»

نجابتی با بیان اینکه باید امنیت روانی جوانان درجامعه فراهم شود، می گوید:« جوانان تا زمانیکه به امنیت روانی و آسایش خیال نرسند، برای تشکیل خانواده و مسوولیت پذیری اقدام نمی کنند. آنها باید نسبت به آینده پیش روی خود امیدوار باشند تا زمینه های یک ازدواج خوب و سالم فراهم شود.»

به هر حال این روزها جوانان در ایستگاه تصمیم گیری ازدواج متوقف شده اند و تنها به آرزوی تشکیل خانواده و یک زندگی ایده آل بسنده کرده اند تا روزی که چرتکه حساب و کتابشان با نرخ های بازار به همخوانی برسد.