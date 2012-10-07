ابومازن نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ابومازن در گفتگوی تلفنی با "اکمل الدین احسان اوغلو" از سازمان همکاری اسلامی خواست که برای بررسی اوضاع مسجدالاقصی نشست فوق العاده برگزار کند.

این درخواست یک روز پس از درگیری نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با نمازگزاران فلسطینی مطرح می شود.

ابومازن از دبیرکل سازمان همکاری اسلامی خواست که برای توقف حملات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی و دیگر مقدسات اسلامی اقدامات عملی اتخاذ کند.

نظامیان رژیم صهیونیستی روز جمعه به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی یورش بردند که این امر زخمی و بازداشت شدن شماری از شهروندان فلسطینی را در بر داشت.