به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی صبح یکشنبه در نشست با مدیران استان بوشهر با اشاره به شرایط خاص استان بوشهر با توجه به داشتن مرز طولانی آبی با خلیج فارس، اظهار داشت: مرز طولانی با خلیج فارس، استان بوشهر را در معرض بلایای طبیعی مانند سونامی و گردبادها قرار داده است.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای مقابله و پیشگیری از اثرات بلایای طبیعی، اضافه کرد: کاهش خسارت‌های ناشی از بروز بلایای طبیعی در استان بوشهر نیازمند اصلاح ساختارها است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر به روند توسعه استان بوشهر در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: رتبه صنعتی استان بوشهر با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی انجام داده از 26 به پنج رسیده است که باید در کنار این توسعه و پیشرفت به جلوگیری از مخاطرات و آسیب‌ها نیز توجه کنیم.

وی به زلزله‌خیز بودن استان بوشهر و وقوع زمین‌لرزه‌های متعدد در استان اشاره کرد و بیان داشت: شاهد بروز سایر بلایای طبیعی از جمله جاری شدن سیل در شهرها و روستاهای مختلف استان بوشهر بوده ایم.

زارعی به دیگر بلایای طبیعی که استان بوشهر را تهدید می‌کند، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: باید اقدامات اساسی برای پیشگیری، مدیریت و کنترل و کاهش خسارت‌های ناشی از این حوادث را انجام دهیم.

وی به برخورداری استان بوشهر از بیشتری نرخ افزایش جمعیت در کشور اشاره کرد و ادامه داد: همه مسئولان باید با تعامل و همدلی برای کاهش میزان بلایای طبیعی تلاش کنند تا بتوانیم به نتایج مطلوب در این زمینه دست یابیم.