احتمال وقوع 75 درصد بلایای طبیعی دنیا در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نادر شفی‌خدایی صبح یکشنبه در نشست با مدیران استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در معرض بسیاری از بلایای طبیعی قرار دارد، اظهار داشت: از 40 مورد بلایای طبیعی در دنیا، احتمال وقوع 30 پدیده در استان بوشهر وجود دارد.

وی از خشکسالی به عنوان یکی از بلایای طبیعی نام برد و با اشاره به وضعیت استان بوشهر در مقابل خشکسالی در سال‌های اخیر، اضافه کرد: در سال زراعی گذشته 59 درصد کاهش بارندگی داشتیم که از این لحاظ کمترین میزان بارندگی کشور را داشتیم.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه کمترین میزان بارندگی‌ها به شهرستان‌های جنوبی استان مربوط می‌شود، ادامه داد: کاهش بی‌سابقه دما در منطقه تنگ ارم که باعث شد تا دمای این منطقه به منفی 10 درجه برسد، در حالی که پیش‌بینی‌های لازم نیز صورت گرفته بود، خساراتی را در بخش کشاورزی بر جای گذاشت.

وی همچنین به افزایش کم‌سابقه دما در استان بوشهر در تابستان امسال اشاره کرد و افزود: در تابستان امسال دمای هوا در شهرستان دشتستان به بیش از 51 درجه و در شبانکاره به بیش از 52 درجه رسید.

شفی‌خدایی با اشاره به پدیده چند ساله ریزگردها در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: این پدیده اثرات منفی بسیار زیادی در استان بوشهر داشته و با غلظت هوا باعث کاهش میدان دید شده و از نظر تنفسی نیز مشکلات بسیار زیادی را ایجاد می‌کند.

وی به ورود ریزگردها از سمت کشور عراق به استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: 52 مورد ورود ریزگردها را در سال زراعی گذشته در استان بوشهر داشتیم که در 14 مورد مدیدان دید به زیر دو کیلومتر رسید.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در ادامه اظهار داشت: در مورد وقوع طوفان دریایی نیز طی سال گذشته 9 مورد در استان بوشهر به وقوع پیوست که شاهد حوادث دریایی نظیر حادثه کشتی کوشا بودیم.