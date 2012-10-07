به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اشاره به 30 پل سواره رو و عابر پیاده در سطح محدوده این منطقه گفت: به منظور استفاده بهینه و افزایش امنیت تردد شهروندان در هنگام تاریکی هوا تمامی پلهای عابر پیاده با استفاده از لامپهای کم مصرف و نورهای سفید و گرم، نورپردازی می شوند.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ استفاده از پلهای عابر پیاده به منظور کاهش حوادث ترافیکی افزود: بدون تردید نور پردازی پلهای عابر پیاده؛ تاثیر به سزایی در استفاده شهروندان از این قبیل پلها هنگام تردد از عرض خیابان دارد.

شادالوئی با تاکید بر نصب جان پناه عابر پیاده در معابر پر خطر شرق تهران گفت: به منظور رفاه حال شهروندان، جان پناه عابر پیاده در نقاط حادثه خیز سطح منطقه نصب شد.

وی به اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه 8 اشاره کرد و افزود: این عملیات با هدف ارتقای کیفیت حمل و نقل و هدایت وسایل نقلیه و کاهش تعداد تصادفات همزمان با آغاز سال تحصیلی صورت گرفت.

شهردار منطقه 8 در ادامه گفت: با توجه به اینکه پل عابر پیاده پیکره ای برای ایجاد ارتباط و تردد شهروندان در دو طرف عرض معبر پیاده است تلاش می‌شود تا نقاط پر تردد، در اولویت کاری نورپردازی در این طرح قرار گیرد.