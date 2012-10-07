  1. جامعه
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

مهاون وزیر اعلام کرد؛

مقطع پیش دبستانی در مناطق محروم رایگان است

مقطع پیش دبستانی در مناطق محروم رایگان است

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش از رایگان بودن مقطع پیش دبستانی در مناطق محروم،‌کمتر توسعه یافته و حاشیه‌ای خبر داد و گفت: طبق اصل 30 قانون اساسی آموزش‌های رسمی باید به صورت رایگان انجام شود، این در حالی است که مقطع پیش دبستانی غیر اجباری و غیر رسمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان روز یکشنبه در حاشیه مراسم روز جهانی کودک در مورد غیر دولتی شدن مقطع پیش دبستانی افزود: این موضوع منافاتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد و ‌بر مبنای اصل 30 قانون اساسی آموزش‌های رسمی باید به صورت رایگان انجام شود و این در حالی است که مقطع پیش دبستانی غیر اجباری و غیر رسمی است و از ابتدا نیز به صورت دولتی اداره نمی‌شود. 

وی در ادامه از رایگان بودن مقطع پیش دبستانی در مناطق محروم،‌کمتر توسعه یافته و حاشیه‌ای طبق سند تحول آموزش و پرورش خبر داد و گفت: در تمامی شهرستان‌ها نیز هرکجا که کلاس مازادی وجود داشت در اختیار پیش دبستانی ها قرار دادیم.
 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مورد وظایف آموزش و پرورش در قبال پیش دبستانی‌ها گفت: به لحاظ قانونی وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارد محتوای پیش دبستانی را بررسی و آنرا تایید و مربیان پیش دبستانی را تعیین صلاحیت کند و بر تمامی مراکز پیش دبستانی نظارت کند.
 
قربان در ادامه با اشاره به برگزاری طرح جابر بن حیان گفت:‌ این طرح به منظور افزایش خلاقیت و تفکر در دوره ابتدایی برگزار می‌شود.
 
وی در مورد کمبود مربیان دوره ششم ابتدایی گفت: تمامی کلاس‌های مقطع ششم ابتدایی با حضور معلمان آموزش دیده در حال برگزاری است و در تمامی کشور حتی در دورترین نقطه صفر مرزی نیز کمبود معلم و کتاب نداریم و کلاس‌های تمامی مقاطع ابتدایی با حضور معلمان آموزش دیده در حال برگزاری است.
 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: دریافت وجوه فعالیت‌های فوق برنامه بر مبنای رضایت دانش‌آموزان و والدین انجام می‌شود تمامی فعالیت‌ها در ساعات رسمی آموزشی رایگان است اما فعالیت‌های فوق برنامه بر مبنای مصوبه آموزش و پرورش با رضایت والدین برگزار و دریافت وجوه از دانش آموزان بر مبنای این رضایت انجام می‌شود.
کد مطلب 1713940

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