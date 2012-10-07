مقطع پیش دبستانی در مناطق محروم رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان روز یکشنبه در حاشیه مراسم روز جهانی کودک در مورد غیر دولتی شدن مقطع پیش دبستانی افزود: این موضوع منافاتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد و ‌بر مبنای اصل 30 قانون اساسی آموزش‌های رسمی باید به صورت رایگان انجام شود و این در حالی است که مقطع پیش دبستانی غیر اجباری و غیر رسمی است و از ابتدا نیز به صورت دولتی اداره نمی‌شود.

وی در ادامه از رایگان بودن مقطع پیش دبستانی در مناطق محروم،‌کمتر توسعه یافته و حاشیه‌ای طبق سند تحول آموزش و پرورش خبر داد و گفت: در تمامی شهرستان‌ها نیز هرکجا که کلاس مازادی وجود داشت در اختیار پیش دبستانی ها قرار دادیم. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مورد وظایف آموزش و پرورش در قبال پیش دبستانی‌ها گفت: به لحاظ قانونی وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارد محتوای پیش دبستانی را بررسی و آنرا تایید و مربیان پیش دبستانی را تعیین صلاحیت کند و بر تمامی مراکز پیش دبستانی نظارت کند. قربان در ادامه با اشاره به برگزاری طرح جابر بن حیان گفت:‌ این طرح به منظور افزایش خلاقیت و تفکر در دوره ابتدایی برگزار می‌شود.

وی در مورد کمبود مربیان دوره ششم ابتدایی گفت: تمامی کلاس‌های مقطع ششم ابتدایی با حضور معلمان آموزش دیده در حال برگزاری است و در تمامی کشور حتی در دورترین نقطه صفر مرزی نیز کمبود معلم و کتاب نداریم و کلاس‌های تمامی مقاطع ابتدایی با حضور معلمان آموزش دیده در حال برگزاری است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: دریافت وجوه فعالیت‌های فوق برنامه بر مبنای رضایت دانش‌آموزان و والدین انجام می‌شود تمامی فعالیت‌ها در ساعات رسمی آموزشی رایگان است اما فعالیت‌های فوق برنامه بر مبنای مصوبه آموزش و پرورش با رضایت والدین برگزار و دریافت وجوه از دانش آموزان بر مبنای این رضایت انجام می‌شود.