به گزارش خبرگزاری مهر، "استیون جرارد" پیش از این در سال 2004 فرصت حضور در چلسی را نادیده گرفته و در لیورپول مانده است.

این هافبک 32 ساله در گفتگو با "فوتبال فوکوس" اظهار داشت: به هیچ وجه از ماندنم پشیمان نیستم. از حضور در لیورپول خوشحالم و باید بگویم به تیمم عشق می‌ورزم. من در لیورپول متولد شدم و یک هوادار لیورپول هستم. بازی کردن در اینجا برای من معنی بسیاری می‌دهد.

جرارد در نوامبر 1998 برای نخستین بار با پیراهن لیورپول به میدان رفت و تا به حال نزدیک به 600 بار با پیراهن این تیم به میدان رفته است. این بازیکن اگرچه تا به حال با پیراهن این تیم قهرمان رقابت‌های لیگ برتر نشده اما قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، جام‌های حذفی و اتحادیه انگلیس، جام یوفا و سوپرجام یوفا را در کارنامه دارد.

جرارد در ادامه گفت: من در زمین‌های فوتبال بسیاری از نقاط جهان بازی کرده‌ام. اما وقتی در آنفیلد بازی می‌کنی نمی‌توانی بر همهمه 'You'll Never Walk Alone' (هرگز تنها خواهی ماند) غلبه کنی!