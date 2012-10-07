هفته رویایی فوتبال کرمان در غیاب صنعت مس

به گزارش خبرنگار مهر، سه تیم استان کرمانی حاضر در لیگ دسته یک کشور در این هفته همگی برابر رقیبان خود به پیروزی دست یافتند تا این تیم ها در جدول بازی های لیگ دسته اول وضعیت خود را به شدت بهبود ببخشند.

تیم مس سرچشمه و گل گهر سیرجان در گروه یک بازی های لیگ آزادگان به ترتیب تیم های پارسه تهران و شاهین بوشهر را شکست دادند و تیم مس رفسنجان نیز در گروه دو این بازی ها موفق شد یادآوران شلمچه را شکست دهد.

در حال حاضر تیم مس سرچشمه با هفت و گل گهر با شش امتیاز در رده های ششم و هشتم جدول قراردارند و با صدر جدول تنها اختلاف سه و چهار امتیازی دارند. تیم مس رفسنجان نیز با چهار امتیاز در رده نهم جدول 14 تیمی گروه خود قرار دارد.

اما پیروزی های فوتبال کرمان فقط به مردان ختم نشد و هر دو نماینده استان کرمان در لیگ برتر بانوان هم برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

بانوان گل گهر سیرجان با حاضر نشدن رقیت خود سه بر صفر برنده اعلام شدند تا خود را به جمع سه تیم بالای جدول نزدیک تر کنند و تیم شهرداری بم قهرمان فصل قبل نیز با کسب چهارمین پیروزی برابر حریف اصفهانی خود، صدرنشینی فعلی خود را استحکام بخشید تا در هفته باخت تیم مس کرمان به ملوان انزلی در زمین خود، سایر تیم های فوتبال کرمانی حسابی کام مردم این استان را شاد کرده باشند.

