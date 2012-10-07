  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

کوهستانی:

گلخانه بزرگ شیروان به زودی افتتاح می‌شود

گلخانه بزرگ شیروان به زودی افتتاح می‌شود

شیروان - خبرگزاری مهر: شهردار شیروان از افتتاح گلخانه بزرگ این شهر در آینده نزدیک خبر داد.

قاسم کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گلخانه در فضایی به مساحت دو هزار متر مربع در محل پارک شهید بهشتی شیروان، درحال ساخت و انجام امور پایانی است.

وی اظهارداشت: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال هزینه شده است.

کوهستانی تصریح کرد: در این گلخانه انواع قلمه گل‌ها، انواع درخچه وانواع گل‌های فصلی، پرورش داده می‌شود.

به گفته وی، با احداث و بهره برداری این گلخانه، تعداد گلخانه‌های موجود در شیروان به 6 واحد افزایش می‌یابد.

شهردار شیروان تصریح کرد: با راه اندازی این گلخانه شیروان در زمینه تولید گل و گیاه به خود کفایی خواهد رسید.

کد مطلب 1713947

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها