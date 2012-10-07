قاسم کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گلخانه در فضایی به مساحت دو هزار متر مربع در محل پارک شهید بهشتی شیروان، درحال ساخت و انجام امور پایانی است.

وی اظهارداشت: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال هزینه شده است.

کوهستانی تصریح کرد: در این گلخانه انواع قلمه گل‌ها، انواع درخچه وانواع گل‌های فصلی، پرورش داده می‌شود.

به گفته وی، با احداث و بهره برداری این گلخانه، تعداد گلخانه‌های موجود در شیروان به 6 واحد افزایش می‌یابد.

شهردار شیروان تصریح کرد: با راه اندازی این گلخانه شیروان در زمینه تولید گل و گیاه به خود کفایی خواهد رسید.