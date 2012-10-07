  1. استانها
  2. تهران
۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

آرامستان عمومی رباط کریم آماده دفن اموات شد

آرامستان عمومی رباط کریم آماده دفن اموات شد

رباط کریم-خبرگزاری مهر: آرامستان عمومی شهر رباط کریم در مسیر جاده وهن آباد به سمت اتوبان تهران قم آماده دفن اموات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفائی مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم با بیان اینکه این شهر از چند سال گذشته با کمبود آرامستان مواجه بوده است،گفت: شهرداری رباط کریم با تامین اعتبار در سال گذشته توانست آرامستان عمومی وادی السلام را با تجهیزات زیرزمینی و مجهز به انواع امکانات در زمینی به مساحت 18 هکتار تاسیس کند.

وی، امکانات این آرامستان را داشتن ساختمان اداری ، غسالخانه به متراژ 500 متر، نمازخانه ، سردخانه ،مسجد جهت برگزاری مراسم یادبود و سرویس های بهداشتی عمومی و همچنین داشتن فضای سبز در اطراف این آرامستان نام برد .

صفائی گفت: با هماهنگی های بعمل آمده توسط شهردار و فرماندار شهرستان؛ شهروندان نصیر شهـری نیز می توانند اموات خود را در این آرامستان دفن کنند.
 
 

کد مطلب 1713948

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها