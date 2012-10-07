آرامستان عمومی رباط کریم آماده دفن اموات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفائی مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم با بیان اینکه این شهر از چند سال گذشته با کمبود آرامستان مواجه بوده است،گفت: شهرداری رباط کریم با تامین اعتبار در سال گذشته توانست آرامستان عمومی وادی السلام را با تجهیزات زیرزمینی و مجهز به انواع امکانات در زمینی به مساحت 18 هکتار تاسیس کند.

وی، امکانات این آرامستان را داشتن ساختمان اداری ، غسالخانه به متراژ 500 متر، نمازخانه ، سردخانه ،مسجد جهت برگزاری مراسم یادبود و سرویس های بهداشتی عمومی و همچنین داشتن فضای سبز در اطراف این آرامستان نام برد .

صفائی گفت: با هماهنگی های بعمل آمده توسط شهردار و فرماندار شهرستان؛ شهروندان نصیر شهـری نیز می توانند اموات خود را در این آرامستان دفن کنند.



