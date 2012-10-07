به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران پور صبح یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی ازدواج شهرستان دامغان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان با تاکید بر لزوم ترویج و گسترش فرهنگ مقدس ازدواج در جامعه، تصریح کرد: با ازدواج بسیاری از ناهنجاری ها و بزه های اجتماعی در سطح جامعه کاهش پیدا می یابد و از این طریق برکات زیادی به زندگانی افزوده خواهد شد.

معاون فرماندار دامغان ضمن تاکید بر زمینه سازی جهت ازدواج سهل و آسان برای جوانان، افزود: از این طریق می توانیم کمک های خوبی به جوانان داشته باشیم.

وی اظهار داشت: برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه خانواده ها و زوج های جوان می تواند در فراهم کردن هر چه بهتر شرایط ازدواج سهل و آسان برای جوانان کمک کند.

طاهران پور گفت: قشر جوان بیشترین قشر جامعه را تشکیل می دهند و جوانان باید با واقعیت های جامعه بهتر آشنا شوند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از دغدغه های روز جامعه بحث ازدواج جوانان است.

مجید محمدی تصریح کرد: مدد رسانی و یاری دیگر دستگاه های اجرایی می تواند به بحث ازدواج در بین جوانان کمک کند.

وی گفت: باید به بحث ازدواج با نگاه ویژه به آن پرداخته شود و خانواده ها با گرفتن زمینه های سهل و آسان جوانان را در امر مقدس ازدواج یاری و کمک کنند.

به گزارش مهر، در این جلسه هریک از اعضا دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در زمینه چگونگی ازدواج سهل و آسان در بین جوانان مطرح کردند.