به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه 8 مرداد ماه سال جاری هیاتی ازسوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران متشکل از هفت نفر به دعوت هلال احمر لیبی از طریق پرواز هوایی به سمت این کشور اعزام شدند. این هیات به صورت کاملا رسمی و با روادید از قبل تهیه شده به عنوان میهمان جمعیت هلال احمر لیبی وارد این کشور شده و در طول اقامت خود در بنغازی با دبیرکل جمعیت و تعدادی از مدیران عالی‌رتبه و مقامهای محلی در لیبی درمورد موضوعات مختلف گفتگو کردند.

ولی سفر اعضای هلال احمر نا تمام ماند و صبح سه شنبه 10 مرداد ماه در حالی که در مسیر هتل تبسی (مقر اقامتشان) در حال حرکت بودند یک گروه مسلح به آنها حمله ور شده و آنها را به منطقه نامعلومی منتقل می کند.

خبر گروگانگیری 7 مدیر هلال احمر ایرانی همانند بمب خبری تمام رسانه های کشور و حتی رسانه های خارجی را در بر گرفت. هلال احمر و وزارت امور خارجه در کوتاهترین زمان اقدام به برقراری ارتباط با مسئولان لیبی کردند تا اطلاعات دقیقی از گروگانگیرها و گروگانها داشته باشند.

حضور خانواده هفت ایرانی ربوده شده در دفتر رئیس هلال احمر، حضور نماینده صلیب سرخ جهانی در دفتر رئیس هلال احمر ایران و اعزام یک گروه به لیبی نخستین اقدامات هلال احمر و وزارت امور خارجه بود. این اقدام گروگانگیری با برگزاری جلسه سران غیر متعهدها و زلزله آذربایجان همراه شد و تا مدتی تلاش رسانه ای برای آزادی گروگانها کمرنگ شد ولی مسئولان هلال احمر در حاشیه سران غیرمتعهد ها توانستند وزیر امور خارجه لیبی و رئیس فدراسیون صلیب سرخ جهانی را به هلال احمر کشور دعوت کرده و در حضور خبرنگاران و خانواده افراد ربوده شده موضع را بررسی کنند.

وزارت امور خارجه از یک سو و سفرها و ملاقاتهای متعدد رئیس جمعیت هلال احمر از سویی دیگر موجب شد پس از 64 روز اسارت 7 ایرانی ربوده شده در لیبی روز گذشته آزاد و به سرعت وارد فرودگاه تهران شوند. هر چند آنها نتوانستند در همان ساعت اولیه به خانه هایشان بروند ولی همان دیدار چند دقیقه ای در فرودگاه التیام بخش انتظار چند ماهه خانواده ها بود.

قبل از ورود مدیران آزاد شده هلال احمر، ساعت 20 شب گذشته پیامکی از سوی هلال احمر به خبرنگاران ارسال شد که فردا (یکشنبه) ساعت 9 صبح مراسم استقبال از 7 سفیر صلح هلال احمر در محل ساختمان صلح برگزار می شود.

روز بعد (امروز) خیابان ولیعصر تقاطع خیابان یاسمی ترافیک سنگینی بود و تمامی مدیران هلال احمر کشور و تهران و حتی شهرستانها برای خوش آمدگویی خود را به ساختمان صلح رسانده بودند. خانواده ایرانیان آزاد شده از بند گروگانها یک به یک وارد لابی ساختمان شده و منتظر ورود عزیزانشان بودند.

روابط عمومی هلال احمر هم از شب گذشته تا سحر کارهای هماهنگی برای اجرای گروه سرود جوانان هلال احمر، قاری قرآن، مجری، مراسم آتش بازی، پذیرایی و هماهنگی با رسانه ها را انجام داده و از صبح دود اسپند و گلاب و عطر عود فضای حیاط ساختمان صلح را پر کرده بود.

بالاخره ساعت 8 و 15 دقیقه صبح انتظارها به پایان رسید و منتظر شبر مدیرکل هلال احمر استان تهران، شهاب الدین محمدی عراقی معاون امور بین الملل هلال احمر، محمد عباسی مدیرکل حوزه ریاست، بلوچی مدیرکل تدارکات پزشکی، موسوی مشاور رئیس هلال احمر، شاهرضایی معاون درمان هلال احمرو محمد امیر شریفی فرد کارشناس اموربین الملل پس از 64 روز اسارت دوباره پا به ساختمان صلح هلال احمر ایران پا نهادند.

استقبال خانواده ها به نحوی بود که خبرنگاران قادر به نوشتن یا تصویربرداری نبودند و اشکها جاری بود. کودکانی که ماهها بود پدر را ندیده بودند به هیچ نحوی از پدر جدا نمی شدند. پسر دکتر عباسی و پسر دکتر شبر پدر را می بوسیدند و محکم گردنشان را گرفته بودند. بچه های روابط عمومی هر چه تلاش کردند آنها را جدا کنند تا مدیران وارد مراسم استقبال شوند نشد و آنها همراه با پدر وارد مراسم شدند.

وقتی هم مراسم با شکوه استقبال به پایان رسید انقدر جمعیت بالا بود که مجبور شدند مدیران آزاد شده را با آمبولانس و خودروهای هلال احمر از درب خارج کنند.

ولی نکته قابل تامل این بود که هر هفت نفر اعلام کردند همچنان برای کمک به بشریت و جان انسانها در هر کجای دنیا باشد با جان دل می روند.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده