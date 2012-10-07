به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهیدی صبح یکشنبه در سومین یادواره 21 شهید روستای خوجان در بخش مرکزی نیشابور اظهارکرد: دختران جامعه باید از این دختران شهید که بسیاری می‌گفتند این شهیده از ما بسیار مردانه ‌تر می‌جنگید، الگو بگیرند.

وی اظهار داشت: یکی از شهدا اگر یک بار نماز صبحش قضا می‌شد یک ماه گریه می‌کرد و این اخلاص منحصر به فرد شهدا بود.

این رزمنده دوران دفاع مقدس بیان کرد: شهدا کار و موفقیتی که داشتند را از آن خدا می‌دانستند و همین رمز موفقیت آنان بود.

شهیدی با اشاره به اهمیت توجه به وصیت‌نامه شهدا در جامعه یادآور شد: حضرت امام خمینی(ره) نسبت به وصیت‌نامه شهدا می‌گوید" هرگاه وصیت‌نامه شهیدی را خواندم احساس حقارت کردم".

وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) توجه ویژه به وصیت‌نامه شهدا داشتند و به علما توصیه می‌کردند که اگر 50 سال عبادت کردید خدا قبول کند، یک بار هم وصیت‌نامه شهدا را بگیرید و بخوانید.

این پاسدار بازنشسته با بیان خدمات برخی فرماندهان ارتش در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی عنوان کرد: وقتی که جواد فکور "یک ارتشی قبل از انقلاب" فرمانده‌اش برای چای خوردن در ماه رمضان دعوت می‌کند، وی این‌گونه پاسخ می‌دهد؛ که من دین خود را به درجه و دولت نمی‌فروشم.

شهیدی روش‌های ترک گناه و سیره عملی شهدا را یک الگوی بزرگ و زیبا برای جامعه کنونی دانست.

گفتنی‌است در پایان از خانواده 21 شهید روستای خوجان تجلیل به عمل آمده و تمامی مهمانان بر سر سفره اطعام شهدا میهمان شدند.