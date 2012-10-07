به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی ماسک کودکان و نوجوانان صبح یکشنبه در آستانه برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان افتتاح شد.

مسئول نمایشگاه ماسک در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه حدود 50 تابلوی نمایش از دوره‌های مختلف نمایشی برای بازدید علاقمندان ارائه شده است.

حامد ترابی بیان داشت: این تابلوها متشکل از شخصیت‌های کارتونی و ماسک‌های دکوراتیو تخصصی در زمینه کودک و نوجوان است که ساخت آنها از دو ماه پیش آغاز شده است.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه در طول برگزاری جشنواره تئاتر در نگارخانه زنگنه میزبان کودکان و نوجوانان خواهد بود و بچه‌ها می‌توانند از این ماسک‌ها استفاده کنند.

مسئول برپایی نمایشگاه یادآور شد: این نمایشگاه، نخستین نمایشگاه تخصصی ماسک کودک و نوجوان است.