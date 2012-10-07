به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسفعلیزاده صبح یکشنبه در نشست خبری افزود: سفر تاریخی مقام معظم رهبری به خراسان شمالی و شکوه حضور مردم در این سفر، برگ زرین دیگری را به کارنامه درخشان و انقلابی مردم استان می‌افزاید.

وی با بیان اینکه سفر رهبری به ابن استان جلوه باشکوهی از پیوند مقدس امام و امت را به نمایش می‌گذارد، تصریح کرد: در آستانه تشریف فرمایی معظم له شوق دیدار در متن جامعه موج می‌زند و جنب و جوش اقشار مختلف مردم نشان از نزدیک بودن وعده دیدار دارد.

سردار یوسفعلیزاده در مورد برنامه‌های سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در این سفر نیز اظهار داشت: جامعه سپاه و بسیج استان از زمان مسجل شدن سفر رهبری به خراسان شمالی برنامه‌هایی چون تشکیل ستادهای استقبال مردمی، آذین بندی خیابان‌های شهر، برنامه ریزی برای رژه نظامی در محضر رهبری و ... را در دست اقدام دارد و به طور کلی نیز جامعه فرهیخته سپاهیان وبسیجیان ایثارگر استان یکپارچه شور و شوق و شعور برای این سفر هستند.

این مسئول همچنین از اجرای دو برنامه خاص با محوریت سپاه استان خبر داد و گفت: مراسم ویژه رژه نظامی با شرکت همه یگان‌های نیروهای مسلح خراسان شمالی و نیز همایش دیدار هفت هزار نفر از بسیجیان استان با مقام معظم رهبری دو برنامه خاص سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی است که در زمان سفر رهبری به استان برگزار می‌شود.

وی در مورد حضور و استقبال مردمی از سفر رهبری به خراسان شمالی نیز تصریح کرد: استقبال گسترده مردم از مقام معظم رهبری اندیشه‌ها و فتنه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

سردار یوسفعلیزاده با بیان اینکه در سال‌های اخیر برخی از دشمنان در رسانه‌های خود کاهش پایگاه مردمی مسئولین نظام را تبلیغ می‌کنند، اضافه کرد: حضور و استقبال حماسی مردم خراسان شمالی از رهبری نظام، اندیشه‌های خام این دشمنان را باطل می‌کند.

وی در همین زمینه تصریح کرد: بر اساس مطالعه کارشناسی که در طول چهار سال گذشته در خراسان شمالی انجام شده است، این استان از نظر میزان پایبندی مردم به ارزش‌های نظام و اعتقاد به آرمان‌های انقلاب اسلامی در میان پنج استان برتر کشور قرار دارد و این موضوع نیز در فرازهای مهم تاریخ 34 ساله انقلاب اثبات شده است.

فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در پایان حضور مقام معظم رهبری در خراسان شمالی را بزرگ‌ترین معروف در این مقطع زمانی دانست و تصریح کرد: این سفر فرصتی مناسب برای به میدان آمدن عشق و شور و شعور انقلابی مردم مومن و ولایتمدار این استان نسبت به ولایت است.