به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان سینمایی کشور در پیامی به جشنواره فیلم کودک اظهار امیدواری کرد که این رویداد فصل تازه‌ای در سینمای کشور رقم زند.

جواد شمقدری در این پیام تصریح کرده است:هو الاول و الاخر دنیای کودکی فصل رویش و دوره نوجوانی عرصه جوشش و شکوفایی است و سینما بالندگی و نشاط خود را با سینما کودک و نوجوان تضمین می‏ کند.

در ادامه این پیام آمده است: ‌مخاطبین کودک و نوجوان، رنگ شادی و صمیمیت را در سالن‏های سینما به ارمغان می‏ آورند و پرده سینما با دنیای کودکی صفا و پاکی را تجربه می‏کند و جشنواره فیلم کودک و نوجوان، میقات همدلی‏ ها و مهربانی‏ هاست.

این پیام می افزاید: زبان کودکی، ساده اما تأثیرگذار و ماندگار و زبان نوجوانی بی‏پیرایه اما پر از سؤال و ابهام است، بازتاب این دو زبان در قالب تصویر و قاب سینما با حفظ جذابیت و استحکام کاری است کارستان، که موفقیت فیلمساز سینمای کودک و نوجوان را به اوج و منزلتی دو چندان سوق می ‏دهد و مهارت و خلاقیت او رادر آوردگاهی سخت به نظاره می‏ کشاند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: تربیت و آموزش منجر به الگوسازی برای مخاطب کودک و نوجوان می‏شود بنابراین رسالت فیلمساز در این عرصه دقت و حساسیت بیشتر او را طلب می‏ کند.

شمقدری در این پیام تاکید می کند: کودکان و نوجوانان، آینه آینده جهان ما هستند، چه خوب است تصویری که در آن می‏افتد نقش مهر و عاطفه و اخلاق و انسانیت باشد. این رسالت در ایران اسلامی با مسئولیتی دو چندان همراه است، چرا که تربیت نسلی آرمانی و فرهیخته که بر بستر واقعیت‏ ها شکوفایی و تعالی خود را جستجو کند یک راهبرد تربیتی و یک الگوی تعالی‏ بخش است.

در پایان این پیام آمده است: امیدواریم بیست و ششمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان فصل تازه‏ای در سینمای کودک و نوجوان ما رقم ‏زند و پیوند مخاطب و سینما را با دستان کوچک و صمیمی فرزندانمان به بار نشاند.

برنده خرس طلای برلین برای داوری پروانه‎های زرین راهی جشنواره شد



شیه فیه، کارگردان سینما که در سال 2003 با فیلم زنی از دریاچه ارواح مطهر خرس طلای برلین را دریافت کرده برای داوری پروانه‎های زرین راهی جشنواره شد

به گزارش خبرگزاری مهر،داوران خارجی بخش مسابقه سینمای بین الملل بیست و ششمین جشنواره فیلم‎های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

شیه فیه کارگردان سینما که در سال 2003 با فیلم زنی از دریاچه ارواح مطهر خرس طلای برلین را دریافت کرده از جمله داوران جشنواره فیلم کودک به شمار می‎رود.

وی علاوه بر این جایزه، جوایزی ازجشنواره‎های مونترال، سن سپاستین ، مون پولیه کسب کرده است.

سایر داوران بین الملل جشنواره فیلم کودک عبارتند از: کریستیانو بورتونه کارگردان سینما از ایتالیا، (کارگردان فیلم سرخ همچون آسمان برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم کودک) فلیپ بودوگ تهیه کننده از آلمان(تهیه کننده فیلم دختر زمستان برگزیده جشنواره فیلم کودک)، سلمان آریستو فیلمنامه نویس از اندونزی(نویسنده فیلمنامه های رویاپرداز و عقاب در قلب من، برنده جشنواره فیلم کودک)، آتینا ریکاکی رییس همایش تلویزیون و سینمای کودک اروپا از یونان داوران خارجی این بخش از جشنواره هستند.

همچنین علی شاه حاتمی کارگردان سینما و ویشکا آسایش بازیگر داوران ایرانی این بخش از جشنواره هستند.

به گزارش مهر، بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 17 تا 21 مهر ماه جاری در اصفهان برگزار می‎شود.