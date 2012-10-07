به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون هندبال بانوی کردستانی مربی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشور شد.

بر اساس این حکم "نشمیل شافعیان" بانوی کردستانی به عنوان مربی تیم ملی هندبال بزرگسالان انتخاب شد تا تیم ملی کشور را در مسابقات آسیایی که 13 آذر ماه سال جاری در اندونزی برگزار می شود همراهی کند.

گفتنی است پیش از این مسابقات بازیکنان تیم ملی هندبال در سبزوار اردوی تدارکاتی را برگزار می کنند.

دعوت کشتی گیر کردستانی به اردوی تیم ملی

"محمد زارعی" کشتی گیر کردستانی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

بر اساس این گزارش "محمد زارعی" کشتی گیر کردستانی در وزن 66 کیلو گرم از 15 تا 25 مهر ماه سال جاری در اردوی تیم ملی جوانان کشور حاضر می شود و خود را برای شرکت در مسابقات برون مرزی آماده می کند.

گفتنی است "محمد زارعی" برای سومین بار است که به اردوی تیم ملی دعوت می شود.

افتتاح خانه تکواندو کردستان

خانه تکواندوی کردستان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان و روسای هئیت های ورزشی استان افتتاح شد.

خانه تکواندوی کردستان در فضایی به مساحت 100 مترمربع و در قالب دفتر مدیریت، اتاق جلسات، دفتر مسئولین کمیته تخصصی، دفتر بسیج ورزشکاران، خوابگاه 18 نفره و پانسیون مربیان به بهره برداری رسید.

گفتنی است راه اندازی و فراهم سازی زیر ساخت های مناسب خانه تکواندو با اعتباری بالغ بر شش میلیون و 200 هزار تومان و تجهیز کردن آن با اعتباری چهار میلیونی از محل درآمده های خانه تکواندو بوده است.